الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على حفل زفاف في كابول

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة، وبأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، أمس السبت، مؤكدة مجدداً دعمها للحكومة الأفغانية في مواجهة خطر الإرهاب.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن هذا الهجوم الجبان الذي استهدف تجمعاً مدنياً، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي، يعتبر تذكيراً جدياً بالتحديات المعّقدة التي تواجهها الحكومة الأفغانية، التي تعمل لدخول مرحلة جديدة من الاستقرار والأمن في البلاد.
وشدّدت على أن مواجهة آفة الإرهاب هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الدول الساعية للوصول إلى مستقبل أكثر سلماً للشعب الأفغاني.
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وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانها، إن هذا الهجوم وما أسفر عنه من ضحايا أبرياء، يؤكد أهمية الجهود المتعددة للأطراف الرامية للوصول إلى اتفاق سلام شامل من شأنه أن يضعف قدرة الجماعات الإرهابية في أفغانستان.
وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
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