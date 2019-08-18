هاريس باي الإمارات تعزز من وجودها في مصر

وقعت مجموعة هاريس باي الهندسية (هاريس باي)، وهي شركة خدمات عالمية للقطاعات البحرية والملاحية والصناعية تتخذ من الإمارات مقراً لها، عقداً مع الشركة المساهمة المصرية "القناة للسكر"، وستقوم هاريس باي بتوريد خمسة غلايات أنابيب دخان أفقية، متعددة الأنابيب وذات ثلاث ممرات، بقدرة تحمل تصل إلى 40 طناً في الساعة، ومن المتوقع أن تكون هذه المنشأة واحدة من أكبر منشآت إنتاج سكر البنجر في العالم.

وتكمن عوائد المشروع على الاقتصاد المصري بشكل رئيس من خلال مساهمة المنشأة في سد النقص المحلي في إنتاج السكر بنسبة 75٪، إضافة إلى توفير إمدادات بقيمة 650 مليون دولار أمريكي، وسيساعد المشروع في فتح الإمكانية لتصدير منتجات جانبية بقيمة 120 مليون دولار أمريكياً في السنة، وبالمثل؛ فإن مشاركة هاريس باي في هذا المشروع الضخم تعتمد على مكانة الإمارات التجارية ذات السمعة الطيبة من خلال المساهمة في رأس المال والقوة العاملة في البلاد.

من خلال هذا المشروع، ستبرز شركة هاريس باي قدراتها الهندسية ذات المستوى العالمي لتنفيذ أنظمة الغلايات في المشروع الضخم لشركة القناة للسكر في محافظة المنيا في جمهورية مصر العربية، والتي تقع على مسافة 350 كم من جنوب مدينة القاهرة، مستفيدة من ورشتها للتصنيع في دولة الإمارات والتي تقع في إمارة الشارقة، ذات التجهيزات المتقدمة، وستبدأ هاريس باي بتصنيع أجزاء من القطع المطلوبة للمشروع قبل نقلها وتجميعها في موقع المحطة في محافظة المنيا.

من خلال هذا التعاقد؛ تسعى هاريس باي، بشهرتها العالمية، إلى تعزيز خطتها للنمو، وذلك من خلال السعي نحو هدفها الاستراتيجي، والمتمثل في التوسع إلى أسواق جديدة، وإضافة إلى ذلك، تعمل هاريس باي على تعزيز مكانتها السوقية لتكون الخيار المفضّل والأول في فئة الشركات المتخصصة بتقديم حلول الهندسة والتوريد والبناء للمشاريع الصناعية.

حول هذا الإنجاز، علق مارك برندرغاست، الرئيس التنفيذي لشركة هاريس باي، بقوله: "نحن سعداء للمساهمة في مشروع شركة القناة للسكر المرموق، إذ تتوافق خدماتنا التي نقدمها مع فلسفة الشركة المتمثلة في ضمان أعلى معايير التصميم وجودة الخدمة، وتكمن قوتنا في القدرة التي لا مثيل لها على وضع حلول متكاملة تناسب متطلبات العميل بشكل محدد ودقيق، ونحرص على تطبيق ذلك لتلبية احتياجات هذا المشروع المهم".

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ويهدف مشروع القناة للسكر إلى تطوير وإصلاح 181 مليون فدان (77 ألف هكتار) من الأراضي الصحراوية الواقعة في غرب محافظة المنيا، لزراعة 2.5 مليون طن من بنجر السكر سنوياً، مع محاصيل زراعية أخرى، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي، والمخصصة لبناء معمل التكرير بمساحة 900 ألف طن متري سنوياً، وتبرز الأهمية الرئيسة لمشروع القناة للسكر في تعزيز الاقتصاد الزراعي عموماً واقتصاد تكرير السكر بشكل خاص.

من جهته أوضح إسلام سالم، الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر، قائلاً: "لدينا ثقة تامة بمقدرة هاريس باي على بناء أنظمة غليان عالية الجودة، نظراً لتبني الشركة معايير فائقة الجودة في هذا المجال، ونعتبر المنظومة المتطورة التي سيتم تسليمها من قبل الشركة عنصراً مهماً في مشروع معامل تكرير السكر العملاقة والجديدة في محافظة المنيا، حيث ستضمن لنا الخبرة العريقة لشركة هاريس باي تطبيق أعلى معايير السلامة، وكفاءة إدارة الإنتاج بوقت مثالي، والجودة في دورة العمل، ما سيمنحنا ميزة تنافسية كبيرة نتطلع إلى تحقيقها من خلال التعاون المثمر والمفيد بين الطرفين".

وسيستمر دور شركة هاريس باي إلى ما بعد تسليم المرجل الخامس، وعند الانتهاء من التسليم خلال الإطار الزمني المحدد، وهو 45 أسبوعاً، ستوفر هاريس باي المزيد من القوى العاملة اللازمة لتشغيل المشروع بما في ذلك توفير فريق الإدارة، كما سيتم تسليم التصاميم الهندسية لمعامل التكرير، وعمل اختبارات ضمان الجودة، بهدف استكمال الأعمال وفقاً لقائمة المسؤوليات المتفق عليها، ومن المتوقع أن يبدأ تسليم المشروع في بداية العام 2021.