"جي بالفين" يشارك في أسبوع أبوظبي للتحدي

أعلنت اللجنة المنظمة لأسبوع أبوظبي للتحدي التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مشاركة "جي بالفين" نجم موسيقى الريغي تون الكولومبي، حيث يحيي حفلاً غنائياً ضخماً يوم 5 سبتمبر المقبل في الصالة المغلقة الجديدة ’ذا أرينا‘في جزيرة ياس، وذلك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي المقام في الفترة من 1 حتى 7 سبتمبر القادم، والذي يختتم أعماله ببطولة ’يو إف سي 242®‘.

وبوصفه سفيراً عالمياً لموسيقى "الريغيتون"، يشتهر "بالفين" بأنه أحد أبرز الموسيقيين على مستوى العالم، وبعيداً عن حواجز اللغة، يساهم النجم الكولومبي في تعزيز شعبية الموسيقى اللاتينية واحتضانها عالميا بشكل منقطع النظير. وصنف بالفين ضمن قائمة ’سبوتيفاي‘ العالمية لأفضل 50 موسيقي؛ بعد الأداء غير المسبوق لأغنيته‘Mi Gente’ قبل أن يتعاون مع مغنية الراب الأمريكية كاردي بي، والمغني باد باني لإصدار أغنية مشتركة تصدرت المشهد الموسيقي العالمي عام 2018 بعنوان ‘I Like It’. ومن خلال تعاونه مع قاعدة مهمة من الفنانين العالميين احتلت أعماله الفنية المركز الأول 16 مرة على قائمة بيلبورد، وحظيت بعشرين مليار مشاهدة على موقع يوتيوب. كما تصدر قائمة الفنانين العالميين على الموقع خلال الأسابيع الستة الماضية.

وتشكل مشاركة بالفين في فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي، الإطلالة الأولى للنجم العالمي المتألق في دولة الإمارات، من خلال حفل غنائي يقام في اليوم الذي يلي الحفل الغنائي لفرقة ’رد هوت تشيلي بيبرز‘ ضمن سلسلة الحفلات الغنائية والموسيقية المقامة خلال يومين متتاليين في إطار فعاليات القتال والمواجهة لأسبوع أبوظبي للتحدي.

وتنطلق عمليات البيع المبكرة لتذاكر الحفل قبل 24 ساعة من طرح باقي التذاكر، في تمام الساعة 12 ظهراً يوم 19 أغسطس.

وبهذه المناسبة، قال سعيد راشد السعيد، مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "تمتلك أبوظبي توليفة استثنائية من الفنون والأذواق الفنية المختلفة، ويأتي حفل جي بالفين بطابعٍ فنيٍ مختلف ومعبر عن طبيعة أسبوع أبوظبي للتحدي. وتؤكد هذه الإضافة مساعينا الجادّة لتقديم برنامج يلاقي إعجاب أوسع قاعدة جماهيرية ممكنة، ويستقطب اهتمام فئات المجتمع كافة".

ويندرج الحفلان الموسيقيان ضمن سلسلة من الأنشطة الترفيهية المتميزة الذي يزخر بها برنامج أسبوع أبوظبي للتحدي عبر العاصمة أبوظبي في الفترة من 1- 7 سبتمبر.

وانطلاقاً من مكانة العاصمة الإماراتية أبوظبي كوجهة رائدة في عالم الترفيه والتسلية في الشرق الأوسط، تقدم أجندة فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي سلسلة غنية من الأنشطة الترفيهية، والتي تناسب مختلف الأذواق وتتنوّع بين الحفلات عند المسابح والشواطئ، مروراً بعروض التجزئة والمطاعم والمقاهي، وصولاً إلى معرض أبوظبي للعضلات واللياقة البدنية الذي تستضيفه قاعة ’دو‘ على جزيرة ياس في الفترة بين 5 و7 سبتمبر.

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