انطلاق ملتقى "راقٍ بأخلاقي" بعنوان " الشباب ثروة وطن" .. الثلاثاء

أمل العامري-سلطنة عمان

يرعى سعادة الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى انطلاق ملتقى راق بأخلاقي و التي تنفذها جمعية المرأة بصلالة و تحمل الحملة شعار ( الشباب ثروة وطن) و ذلك بهدف ترسيخ المبادئ و القيم و الأسس الأخلاقية التي دعا إليها ديننا الحنيف بين جيل الشباب

كما تهدف الحملة إلى توعية جيل الشباب للابتعاد عن كل ما له شأن في التاثير على سلوكياتهم من عادات دخيلة و إعادة النظر حولها و تداركها و تشجيع كافة المجتمع للتصدي لمثلها حتى ينشأ لدينا جيل واعي بأهمية التمسك بتعاليم الدين الحنيف مؤمن بأهمية خدمة وطنه و نبذ كل الافطار و العادات الدخيله على مجتمعه. كما ستسلط الحملة الضوء كذلك على الظواهر و السلوكيات السلبية من خلال عدد من المحاضرات و الندوات الهادفة و الزيارات الميدانية التي ستشمل كافة ولايات محافظة ظفار للمناقشة و الحوار و الخروج بالحلول و التوصيات العملية القابلة للتطبيق. كما سيتم النسيق مع الجمعيات الاهلية في ولايات محافظة ظفار لتوحيد الجهود و ضمان نجاح اهداف الحملة بجانب إقامة المعارض الارشادة و التطبيقات الالكترونية لتفعيل انشطة الحملة.

و تتمحور الحملة بشكل رئيسي حول ترسيخ المبادئ الاخلاقية و تحفيز المجتمع على الشراكة البناءة لنشر القيم الاخلاقية و تقديم حلول ناجحة للكثير من المشاكل التي تواجه الافراد من خلال المحافظة على الثوابت الاخلاقية و التكامل بين النظرية و التطبيق سعيا نحو التغيير الايجابي المنشود . و من القيم التي ستركز عليها الحملة الالتزام و الانضباط و الشعور بالمسؤولية و تقدير الذات و الثقة بالنفس و تحمل المسؤولية و العمل الجماعي و الاحترام و التقدير للقوانين و الانظمة و المبادرة و التغيير الذاتي. و عن المشاركين في برنامج الملتقى لفتت الغسانية أنه سيشارك الأستاذة هبه مركيز من الجمهورية اللبنانية و المدربة لطيفة البذال و المدرب و المستشار خليفة المحرزي من دولة الكويت الشقيقة و من السلطنة يشارك كل من الشيخ نايف الشنفري و الدكتور رائد بالخير و زوينة الراشدية و و الاعلامي و المدرب طلال الرواحي والشيخ عبدالله الشحري و ماجد العامري و المدربة ميمونة الوهيبي و الإعلامية عزيزة راشد و بدرية الوهيبي و سيقام حفل الختام تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدوة المدنية.ويشارك الملتقي نخبه كبير من الوطن العربي