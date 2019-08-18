الامارات | بالفيديو.. تعرّف إلى عدد مرشحي اليوم الأول لانتخابات "الوطني" في أبوظبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس لجنة إمارة أبوظبي للانتخابات، سيف علي القبيسي، عن أن اجمالي عدد المتقدمين للترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، على مستوى امارة ابوظبي ، تجاوز خمسين شخصا خلال اليوم الاول حتى الان.
وأكد القبيسي خلال احاطة صحفية منذ قليل أن المقار الثلاثة في ابوظبي والعين والظفرة بدأت في استقبال المرشحين منذ الصباح الباكر ، وتم تقديم كافة التسهيلات لهم حيث استغرقت عملية اتمام اجراءات الترشح بين 4و 5 دقائق فقط.
ولفت الي ان اللجنة تواصل تلقي طلبات المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى والثالثة عصراً، حتى الخميس المقبل.
ونوه بالجهود التي بذلتها الكوادر الوطنية من الجهات المشاركة في تنظيم استقبال المرشحين وتقديم التسهيلات وإلمامهم بكافة الأمور التنظيمية لاجراءات الترشح.
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