اليوم ....٣ عروض لبيت المسرح بالمجان ب"القومي للمسرح"

مني سليمان

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ان بيت المسرح يفتتح مشاركاته بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال ١٢ ب ٣ عروض مسرحية من أصل ١٢ عرض مسرحي هم مشاركات البيت الفني للمسرح على مدار أيام المهرجان، حيث يقدم اليوم الأحد عروض مترو من إنتاج فرقة مسرح الشباب في تمام السادسة على مسرح أوبرا ملك برمسيس ضمن مسابقة مسرح الكبار ، زهرة اللوتس من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال في تمام السادسة على مسرح ميامي بوسط البلد ضمن مسابقة مسرح الطفل ، و عرض " أوبرا بنت عربي" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في تمام الثامنة و النصف مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني ضمن مسابقة مسرح الكبار .

جدير بالذكر ان عرض "مترو" يتناول الأفكار السلبية التي تسجن طاقات الانسان بداخله، فتقوم بعزله عن الواقع الخارجى ، فيحث العرض الشباب على البحث عن إمكانياتهم و طاقاتهم، و النظر بايجابية لمستقبلهم، و كسر القوالب النمطية التي تحد من تطويرهم ، و ذلك من خلال " يحيى" الذي توقعه الصدفة في محطة مترو مجهولة، و ينقطع اتصاله بالعالم الخارجي تماما، و لا سبيل أمامه الا انتظار المترو القادم، و تتوالى الأحداث، العرض من تأليف محمد فضل، بطولة أحمد عثمان ، شريهان قطب، خالد شرشابي، أحمد عمار، سلمى عصام، مصطفى رضا، أشعار ضياء الرحمن، إعداد موسيقي محمد خالد، تدريب صوت مصطفى سامي، تصميم استعراضات حمد إبراهيم، ديكور أحمد مورو، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس شاهندا أحمد، العرض فكرة و إخراج عادل رأفت.

أما عرض "زهرة اللوتس"العرض تدور أحداثه حول اختفاء زهرة اللوتس وبحث الأميرة "لوتس"ابنة الملك عنها و أسباب اختفائها، العرض من تأليف طارق مرسي، بطولة فادي خفاجة،هدى هاني، سيد جبر، حمدي العربي وليد أبوستيت، وائل إبراهيم، محسن العزب، محمد بسيونى،أشرف شكري، فاطمة زكي، بدري السيد، عصام إبراهيم، سالي العطيفي، ضياء سليمان، بالاشتراك مع أطفال ورشة المسرح القومي للأطفال، ديكور حازم شبل ، أشعار ايمن النمر ، موسيقى وألحان ايهاب حمدي ، ملابس مروة عودة ، استعراضات شريف راضي ، ماسكات مجدي ونس ، مادة فيلمية محمد الجباس ، إضاءة أبو بكر الشريف ، ماكياج اسلام عباس، إخراج محمد حجاج.

بينما يقدم عرض " أوبرا بنت عربي" مسرحية غنائية تمثيلية تقدم دراما فى شكل أسطوري عن كل المختلفين وذوى القدرات والهمم وكل غريبي الأطوار وأصحاب الاختلافات فى الشكل، و ذلك بمشاركة أكثر من 45 فنان ونجوم السيرك القومي، العرض من بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد فتحي، محمد السعداوي، هاني عبد الحي، ياسمين فرج، شريف غانم، عمر فرحان، آداء صوتي للراوي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون الهيب هوب وأبناء فرقة مسرح الشمس و أبطال مصر من ذوى القدرات و نجوم السيرك القومي ، دراما شعرية اهداء سامح مجاهد، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق ،أزياء أميرة صابر، مكياج أماني حافظ، العرض من تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام علي.

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المركز الإعلامي - البيت الفني للمسرح