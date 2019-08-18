كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن طلاب في دبي يبتكرون آلة للتخلص من بطاقات المسّاج بالشوارع

صمم خمسة من طلاب المدارس الذين أزعجتهم بطاقة التدليك التي يجدونها كل يوم في منطقتهم آلة ذكية على أمل وضع حد لهذه المشكلة.

الأصدقاء راهول أريباكا وأتين ساكر وإيثان هديماني وسانجاي برامود وفايبهاف أريباكا – لاحظوا انزعاج الناس في مناطقهم الكرامة وبر دبي من العثور على مثل هذه البطاقات القديمة في سياراتهم بشكل يومي.

وقرر الطلاب استخدام مهاراتهم لمساعدة دبي في الحفاظ على سحرها لكونها واحدة من أفضل المدن في العالم.

وفي شرح كيفية عمل الجهاز ، قال رئيس الفريق راهول: “يتيح النظام للناس رمي بطاقات التدليك في الجهاز ومكافأتهم بالنقاط في برنامج الولاء”.

إذا وجد الشخص بطاقات تدليك على سيارته، فكل ما عليه فعله هو “إيداعها” في الجهاز ومسح البطاقة، حيث يمكن تخزين النقاط. ويمكن بعد ذلك استخدام النقاط للمطالبة “بالمكافآت”.

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ولكي ينجح الأمر، سيتعين على الطلاب المشاركة في شراكة مع السلطات أو المنظمات المختصة. على سبيل المثال، سوف يحتاجون إلى مساعدة وموافقة هيئة الطرق والمواصلات لتركيب الآلات في مواقف السيارات.

وأوضح راهول أنه فيما يتعلق بالبطاقات، كانوا يفكرون في استخدام بطاقات نول الحالية حتى يتمكن الناس من استخدام نقاط بطاقات المساج لدفع تكاليف وقوف السيارات أو خدمات النقل.

وقال الأولاد إن ميكانيكا التروس المتطورة استخدمت لبناء الآلة الذكية. ولن يقبل الورق أو أي مواد أخرى غير بطاقات المساج.

واستغرق الأمر أكثر من شهر بقليل لبناء واختبار الجهاز، وقالوا القائمون على المشروع إنهم تلقوا ردود فعل جيدة من الناس، بحسب “خليج تايمز”.