أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد يملك الكلمة والرأي ويطوعهما في الدفاع عن وطنه.
وقال معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي "تويتر": "الأمير عبدالرحمن بن مساعد يملك الكلمة والرأي ويطوعهما في الدفاع عن وطنه، سرعة بديهة ومنطق وحضور لا يمكن لغريمه أن يتجاهله، في هذه الأوقات الملأى بالتحديات وبالمتربصين، أتابع سيف عبدالرحمن بن مساعد البتار ومنطقه في الدفاع عن السعودية وقيادتها بكل إعجاب وتقدير".
اقرأ أيضاً.. قرقاش: الهجمات الحوثية على حقل "الشيبة" دليل على ازدراء الجهود التي تقودها الأمم المتحدة
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: عبدالرحمن بن مساعد يملك الكلمة والرأي ويطوعهما في الدفاع عن وطنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.