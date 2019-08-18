قرقاش: عبدالرحمن بن مساعد يملك الكلمة والرأي ويطوعهما في الدفاع عن وطنه

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد يملك الكلمة والرأي ويطوعهما في الدفاع عن وطنه.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي "تويتر": "الأمير عبدالرحمن بن مساعد يملك الكلمة والرأي ويطوعهما في الدفاع عن وطنه، سرعة بديهة ومنطق وحضور لا يمكن لغريمه أن يتجاهله، في هذه الأوقات الملأى بالتحديات وبالمتربصين، أتابع سيف عبدالرحمن بن مساعد البتار ومنطقه في الدفاع عن السعودية وقيادتها بكل إعجاب وتقدير".

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