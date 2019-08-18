الامارات | «البنية التحتية» تدعم الخريجين الجدد

شكرا لقرائتكم خبر عن «البنية التحتية» تدعم الخريجين الجدد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت وزارة تطوير البنية التحتية تنفيذ الدورة الثانية من مبادرة «أجيالنا»، الهادفة إلى دعم الخريجين الجدد الباحثين عن عمل، ممن لا يملكون الخبرة الميدانية، بلقاء تعريفي عقدته بديوان الوزارة في دبي، حضره الخريجون المرشحون للاستفادة من المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الجهات الحكومية.

وسيستفيد من المبادرة، التي تقدم لها 65 مواطناً من الخريجين الجدد، 20 خريجاً وخريجة يحملون شهادات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والصناعية والمدنية وفي مجال الاستدامة، بنسبة زيادة تصل إلى 200% على الدورة السابقة.

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وأكدت الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة، المهندسة نادية مسلم النقبي، أن إقبال الخريجين الجدد من مواطني الدولة، حَمَلة الشهادات الهندسية، على التسجيل في مبادرة «أجيالنا»، يؤكد أهمياتها، ودورها الحيوي في تأهيلهم لقيادة القطاع الهندسي لسوق العمل وإكسابهم الخبرة العملية التي تسهم في تحقيق تطلعاتهم المستقبلية.

وذكرت أن المبادرة تستهدف تقديم التدريب لخريجي التخصصات الهندسية للمواطنين من الذكور والإناث، ودمجهم في العمل الميداني لمدة ثلاثة أشهر بمختلف القطاعات الهندسية، بهدف تأهيلهم لسوق العمل في التخصصات الهندسية والمجالات التخصصية التي تخدم بيئة العمل في الوزارة، لافتة إلى أنه تم تطوير المبادرة لتصبح أكثر تخصصية، وتخدم التوجه المستقبلي للوزارة بالاعتماد على الابتكار ودعم منظومة الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى حرص الوزارة على دعم الكفاءات الوطنية من فئة الشباب، من خلال تأهيلهم ليكونوا نواة المستقبل وأساس الازدهار والتطور اللذين تشهدهما دولة الإمارات في مختلف المجالات.