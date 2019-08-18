الامارات | إنشاء محطة كهرومائية في حتا لتوليد الكهرباء

شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء محطة كهرومائية في حتا لتوليد الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد بناء أول مشروع من نوعه في منطقة الخليج العربي، والمتمثل بالمحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، بقيمة إجمالية تعادل 1.437 مليار درهم، على ائتلاف يضم شركات: «ستراباج إي جي»، و«ستراباج دبي ذ.م.م»، و«أندريتز هيدرو»، و«أوزكار».

وتم تعيين مجموعة «إي دي إف» الفرنسية استشارياً للمشروع.

تصل القدرة الإنتاجية للمحطة الكهرومائية إلى 250 ميغاوات، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. ويتوقع تشغيل المشروع في فبراير عام 2024.

ويسهم المشروع الحيوي الاستراتيجي في تنويع مصادر الطاقة، إضافة إلى تطوير منطقة «حتا»، وتلبية احتياجاتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. كما يسهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، الرامية إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

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ويأتي المشروع ضمن المبادرات التي اعتمدتها الهيئة، الهادفة إلى توفير فرص عمل رائدة ومبتكرة للمواطنين في المشروعات النوعية، إضافة إلى ما سيتم توفيره من مركز للزوار والأنشطة الخارجية والمرافق السياحية المرتبطة بالمشروع، ما سيسهم في دعم التنمية المستدامة للمنطقة، وتعزيز موقع حتا كأبرز مناطق الجذب السياحي في إمارة دبي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل على دعم التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث اعتمدنا على الطاقة الكهرومائية، ضمن سعينا الحثيث لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، إذ تعد الطاقة الكهرومائية، وهي الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من الطاقة المائية الكامنة، أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم».

وستعتمد المحطة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وخزان آخر علوي سيتم إنشاؤه في المنطقة الجبلية.

وستقوم توربينات تعتمد على الطاقة الشمسية النظيفة والرخيصة، عند توافرها من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بضخ المياه من السد إلى الخزان العلوي. في حين يتم تشغيل توربينات تستفيد من قوة اندفاع المياه المنحدرة من الخزان العلوي لإنتاج الكهرباء، ولتزويد شبكة الهيئة عند الحاجة إليها.

وستصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 80%، مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.