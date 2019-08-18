الامارات | «طرق دبي» تنجز 65% من تطوير تقاطع القدرة ولهباب

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تنجز 65% من تطوير تقاطع القدرة ولهباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، إنجاز 65% من مشروع تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع لهباب، من تقاطع منفصل إلى تقاطع مجسَّر يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، لتعزيز انسيابية الحركة على شارعي القدرة ولهباب، حيث يُعد الأخير محوراً استراتيجياً ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق التي تنفذها الهيئة، باعتباره طريقاً بديلاً للسائقين الراغبين في التوجه إلى شارع إكسبو ومنطقة جبل علي الصناعية والمناطق المجاورة لها، وكذلك الحال بالنسبة للمتجهين للعاصمة أبوظبي والعكس، دون الحاجة إلى الدخول في وسط المدينة، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز في الجسور بلغت 70%، فيما بلغت نسبة إنجاز جسر الدراجات الهوائية قرابة الـ90%، ويتوقع الانتهاء من جميع الأعمال نهاية العام الجاري.

وقال الطاير: «يشمل المشروع تنفيذ جسرين لطريق التجميع بجانب الجسرين القائمين، وتنفيذ الوصلات التي تخدم الحركة المرورية المتجهة يميناً وشمالاً والدوران للخلف، وتوسعة الطرق المرتبطة بالتقاطع. كما يشمل المشروع تنفيذ جسر للدراجات الهوائية أعلى التقاطع، إلى جانب أعمال الإنارة، وتصريف مياه الأمطار وتحويل وحماية الخدمات الموجودة أو المسارات المحجوزة لها».

وشرح أن «مشروع توسعة وتطوير شارع القدرة يعتبر أحد المشروعات الاستراتيجية، التي تهدف إلى توفير محور رئيس يبدأ من منطقة جميرا مروراً بشارع أم سقيم، الذي جرى تطويره بإنشاء جسرين بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، الأول جسر فوق الطريق الموازي الشرقي (شارع الأصايل)، والثاني فوق الطريق الموازي الغربي (شارع الخيل الأول)، وتستمر الحركة انسيابية في التقاطع المجسّر على شارع الخيل ثم تقاطع المرابع العربية على شارع الشيخ محمد بن زايد، ومنه إلى شارع القدرة حيث تستمر الحركة انسيابية فوق جسر القدرة على شارع الإمارات، وصولاً إلى منطقة سيح السلم»، مشيراً إلى أن «الهيئة طورت شارع القدرة على مراحل عدة، وافتتحت في المرحلة الأولى توسعة الشارع من مسار واحد في كل اتجاه إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه بطول 12 كيلومتراً، بدءاً من تقاطع شارع لهباب وشارع القدرة حتى دوار باب الشمس شاملة الجسر الجديد، وفي مرحلة لاحقة جرت توسعة جسرين بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه وتنفيذ معبر للمركبات والجمال على شارع القدرة، وإنجاز مسار للدراجات الهوائية على شارع القدرة بطول 18 كيلومترا، اشتمل على استراحة للدراجات الهوائية تضم مرافق عامة ومحال لتأجير الدراجات الهوائية والأدوات والملابس المتعلقة بهذه الرياضة وعيادة طبية متكاملة التجهيز، وبوابة مضمار دبي للدراجات الهوائية واستراحة للدراجات الهوائية، و10 مظلات ومواقف للدراجات الهوائية».

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تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات نفذت 10 مشروعات لتطوير محور شارعي لهباب وإكسبو الذي يبدأ من الدوار أمام مخفر شرطة لهباب إلى تقاطعه مع شارع الشيخ زايد بطول 55 كيلومتراً، حيث جرت توسعة الشارع من مسارين في كل اتجاه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ تقاطع مجسر يتألف من 24 جسراً، عند تقاطع هذا المحور مع شارع الشيخ زايد (التقاطع الثامن على شارع الشيخ زايد).

90 %

نسبة الإنجاز بمشروع جسر الدراجات الهوائية.