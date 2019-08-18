الامارات | 2831 طلب مكافحة أفــــاعٍ وعقارب وعناكب سامة في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 2831 طلب مكافحة أفــــاعٍ وعقارب وعناكب سامة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت إحصاءات صادرة عن مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، عن تنفيذ 3612 طلب مكافحة للآفات الخطرة خلال عام 2018، شملت2831 طلب مكافحة أفاعٍ وعقارب وعناكب سامة، و781 طلب مكافحة نحل ودبابير، بجانب التعامل مع 16 ألفاً و120 حيواناً سائباً خلال الفترة نفسها.

وأكد المركز حرصه على تنفيذ خدمات مكافحة آفات الصحة العامة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مصحوبة بسلسلة من الورش التفاعلية والتوعوية، لتعزيز الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، وتثقيفهم بسبل الوقاية، وصولاً إلى توفير بيئة صحية آمنة وخالية من الأمراض.

وتفصيلاً، أصدر مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) تقريره السنوي لعام 2018، الذي تضمن أهم الإنجازات الاستراتيجية التي حققها خلال العام المنصرم، وملخصاً للمشروعات الاستراتيجية والخدمات المقدمة، التي أسهمت في تعزيز قطاع إدارة النفايات بإمارة أبوظبي.

وأكد المركز تقديمه ثلاثة أنواع من خدمات مكافحة آفات الصحة العامة، تشمل خدمات مكافحة الآفات غير المجدولة عبر استقبال وتنفيذ طلبات الجمهور، وخدمات حجز الحيوانات السائبة، إضافة إلى خدمات مكافحة الآفات المجدولة الدورية.

وشرح أن آفات الصحة العامة تشمل أي كائن حي يتسبب في نقل الأمراض للإنسان، والضرر في الممتلكات أو البيئة، أو يسبب الإزعاج. وهي أربعة أنواع: الآفات الناقلة للأمراض: «البعوض، والذباب، والقوارض، والصرصور الأميركي». والآفات الخطرة: «العقارب والعناكب السامة، والأفاعي، والنحل والدبابير». والحيوانات السائبة الكبيرة والصغيرة، إضافة إلى النوع الرابع، الخاص بالآفات المزعجة: «النمل، والصرصور الألماني، والنمل الأبيض، وبق الفراش، والسحالي، والقراد، والبراغيث».

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وأشار إلى أن الخدمات المجدولة تقدم وفقاً لخطط شهرية وبرامج عمل مجدولة، حيث تعتمد على مواسم ًتكاثر الآفات ونتائج المسوحات الحشرية، وتبعاً لذلك يتم تحديد التكرارية المطلوبة لعمليات المسح، وتقديم هذه الخدمات في فلل المواطنين والطرق العامة، والشوارع، والدوائر الحكومية، والمدارس، والمساجد، والحدائق والمتنزهات العامة، والمسالخ الحكومية والأسواق، وغيرها من مرافق الإمارة. فيما تشمل الخدمات غير المجدولة طلب مكافحة الآفات الخطرة، وطلب مكافحة الآفات الناقلة للأمراض، وطلب مكافحة الآفات المزعجة، وطلب حجز الحيوانات السائبة.

ولفت إلى أن خدمات حجز الحيوانات السائبة تتيح للمتعامل طلب حجز الحيوانات (عدا المفترسة) في حظائر مخصصة ومجهزة، وتحت إشراف فرق مدربة وذات خبرة. ويقدم «تدوير» خدمة حجز الحيوانات السائبة ضمن نوعين من الخدمات: الخدمات المجدولة الدورية للمناطق العامة، وغير المجدولة من حيث استقبال طلبات الخدمة وتنفيذها، ويتم التعامل مع الحيوانات الصغيرة مثل الكلاب والقطط والثعالب وما في حكمها باتباع نظام TNR، المعتمد عالمياً للتعامل مع الحيوانات الصغيرة، ضمن ما يُعرف بـ«سياسة منع التكاثر والإرجاع»، حيث يتم على ثلاث مراحل تتضمن الصيد والمعالجة والإرجاع.

وذكر «تدوير» أن طلبات خدمات مكافحة الآفات الخطرة، تتضمن 1719 طلب خدمة مكافحة الأفاعي، و547 طلب مكافحة العقارب، و538 للعناكب السامة، و781 للنحل والدبابير.

وشملت طلبات خدمات مكافحة الآفات المزعجة 3703 طلبات مكافحة آفات زراعية، و3532 طلب مكافحة سحالي، و3014 طلب مكافحة للنمل الأبيض، و30 ألفاً و857 طلب مكافحة النمل، و22 ألفاً و644 طلب مكافحة الصراصير الألمانية.

وشملت أعداد الحيوانات السائبة التي تعامل معها المركز: 8427 من الجمال، و2083 من الكلاب، و5569 قطة، و16 ثعلباً، وثمانية خراف، وسبعة دواجن، وستة حمير، وقردين، وغزالين.

«آفات الصحة العامة تشمل أي كائن حي، يتسبب في نقل الأمراض إلى الإنسان».