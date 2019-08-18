الإمارات الأولى عالمياً في مسابقة الروبوت للناشئين

دبي (وام) انتزع فريق نادي الإمارات العلمي المركز الأول عالمياً والجائزة الخاصة في مسابقة الروبوت العالمية للناشئين 2019 World Adolescent Robot Contest /‏‏WARC/‏‏ التي أقيمت الأسبوع الماضي بمدينة تشونغتشينغ في جمهورية الصين الشعبية، واحتضنت 113 فريقاً يمثلون 30 دولة مختلفة حول العالم للتنافس في ثلاث مسابقات روبوت مختلفة وهي WRO و VEX IQ و MakeX. ومثل فريق نادي الإمارات العلمي كل من سلطان الزرعوني 11 عاماً واليازيه محمد المنصوري 12 عاماً ومهرة ماهر شرفيان 13 عاماً وبقيادة المدربة أميرة مهدي للتنافس في فئة VEX IQ حيث حصل الفريق على المركز الأول بالمشاركة مع الفريق الصيني بمجموع 40 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المركز الثاني. كما حصل فريق دولة الإمارات العربية المتحدة على الجائزة الخاصة في أفضل صناعة روبوت.

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