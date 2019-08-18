مطار أبوظبي يستقبل بعثة الحج الرسمية بالورد

أبوظبي (وام)

استقبل مطار أبوظبي الدولي، أمس، بعثة الحج الرسمية قادمة من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج بالورد والحلوى، وتم إنجاز إجراءات دخولهم بيسر وسهولة، وكان في استقبال البعثة محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وأعضاء الهيئة.

وأكد الحجاج أن مناسك الحج تمت بكل يسر وسهولة، حيث لم تشهد أي عوائق أو مشاكل أثناء أدائهم المناسك المختلفة، مشيدين بالاهتمام الكبير الذي أولته القيادة الرشيدة لهم، حيث إن المسؤولين في البعثة الرسمية للحج واللجان المختلفة كانوا على درجة عالية من الالتزام والمسؤولية لتسهيل أداء مناسكهم.

وأشادوا بالجهود الكبيرة للمسؤولين عن الحج في المملكة العربية السعودية لتسهيل الإجراءات كافة، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه حجاج بيت الله الحرام.

وعبر عدد من الحجاج عن شكرهم للقيادة الرشيدة على ما قدمته من دعم ورعاية واهتمام من خلال البعثة الرسمية للدولة التي لم تدخر جهداً من شأنه توفير الراحة لهم، مثمنين الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لتوفير أفضل الخدمات لهم.