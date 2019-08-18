أخبار الساعة: إشادة إماراتية بالنجاح الباهر لموسم الحج

أبوظبي(وام)

قالت نشرة أخبار الساعة، إن استقبال حجاج الدولة القادمين من الديار المقدسة لهذا العام شكل حدثاً استثنائياً لجميع أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، ذلك أن هذا الحدث الذي يرتبط لدى الكثيرين بفرحة العودة إلى حضن الوطن ودفء العائلة وحنين الأهل بعد الرحلة المقدسة، قد امتزج هذا العام بمشاعر الفخر والامتنان التي تكنها القيادة الرشيدة لقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما بذلته من جهود جبارة ساهمت في نجاح موسم الحج الأخير.

وأضافت في افتتاحيتها تحت عنوان «إشادة إماراتية بالنجاح الباهر لموسم الحج الأخير» إن معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية لخص موقف دولة الإمارات من هذا الحدث عندما قال في وقت سابق إن «النجاح السعودي الباهر في إدارة الحج والمشاهد الإنسانية المؤثرة للفرق السعودية في خدمة الحجاج شهادة يفتخر بها كل مسلم».

وأوضحت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أنه إذا كانت هذه الشهادة تعكس موقفاً عاماً لكل أبناء دولة الإمارات تجاه السعودية من منطلق الإحساس بوحدة المصير ووشائج الأخوة وتقاسم المشتركات ومواجهة التحديات، فإن النجاح اللافت للنظر، الذي حققته المملكة في إدارة موسم الحج هذا العام يشكل أيضاً عامل فخر لدولة الإمارات وشعبها قبل أن يكون مفخرة لكل مسلم.. فقد كثفت إدارة الحج كل جهودها حتى أدارت الموسم الأخير بكل دقة ونظام ويسر.