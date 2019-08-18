«أكاديمية ربدان» تطرح ماجستير «العلوم في القيادة الشرطية والأمنية»

ابوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أكاديمية ربدان، المختصة في مجالات السلامة، والأمن، والدفاع، والتأهب لحالات الطوارئ، وإدارة الأزمات، في أبو ظبي، أن العام الدراسي الجديد 2019/2020 والذي سيبدأ اليوم، سيشهد طرح برنامج «ماجستير العلوم في القيادة الشرطية والأمنية»؛ وذلك لأول مرة في الإمارات.

وتضم الأكاديمية، مجموعة مختلفة من الدرجات والتخصصات العلمية تشمل: ماجستير في التحليل الاستخباري وبكالوريوس في الأمن الوطني وبكالوريوس إدارة استمرارية الأعمال، وبكالوريوس الإدارة المتكاملة للطوارئ، وبكالوريو الشرطة والأمن، ودبلوم مسرح الجريمة.

وتولي «أكاديمية ربدان»، اهتماماً كبيراً بالعلوم والمعارف والمهارات الحديثة، التي تسهم في تأهيل الكوادر الإماراتية الشابة؛ للانضمام إلى مختلف إدارات السلامة والأمن والدفاع والطوارئ والأزمات في القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية؛ لخدمة الوطن وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، في بناء مستقبل آمن للأجيال القادمة.

وذكرت «أكاديمية ربدان»، أنه خلال العام الدراسي الجديد 2020/2019، سيتم طرح «ماجستير العلوم في القيادة الشرطية والأمنية»؛ والذي يقدم الأسس النظرية التخصصية والمهارات التطبيقية اللازمة للطلاب ليباشروا مهامهم كقادة ناجحين في مجالات العمل الشرطي والأمن بعد التخرج.

ويتكون البرنامج الدراسي الجديد، من مواد أساسية تشمل، «حقوق الإنسان والأعمال الشرطية الأخلاقية، والقيادة التنفيذية والتخطيط الاستراتيجي والشراكات، والعمل الشرطي والسلامة المجتمعية، والإدارة المالية الاستراتيجية، والعمليات الشرطية الدولية، وأساليب البحث في العمل الشرطي والأمن، وقيادة العمليات، إضافة إلى مشروع البحث الخاص بالتخرج.

ويهدف «ماجستير العلوم في القيادة الشرطية والأمنية»، إلى تزويد الخريجين بالمهارات والمعرفة النظرية والقدرة العملية لقيادة عمليات الأمن والأعمال الشرطية وفق مستويات أداء عالية، بما في ذلك الجريمة المنظمة والقيادة التشغيلية، وسلامة المجتمع والإدارة المالية الاستراتيجية».

وقال الدكتور فيصل العيان، نائب رئيس «أكاديمية ربدان»، «نحرص باستمرار على مواكبة التغييرات الحديثة في مجالات الدراسة العلمية والعملية داخل الأكاديمية، من خلال الاستعانة بأحدث الأبحاث المتخصصة واستحداث برامج تعليمية متقدمة، إضافة إلى تطوير البرامج الأكاديمية المختلفة بشكل مستمر، بما يلبي متطلبات شركائنا الاستراتيجيين، ويسهم في إمداد مختلفات القطاعات في الدولة بالكفاءات المؤهلة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات».

وأضاف «العيان»، أن العام الدراسي 2019/ 2020 سيشهد البدء في برنامج «ماجستير العلوم في القيادة الشرطية والأمنية» الجديد، والذي يؤهل الخريجين لشغل مناصب المسؤولية العليا كقادة مبتكرين ومتمكنين يتمتعون بالجاهزية؛ للحفاظ على السلامة العامة والوطنية في مجالات العمل الشرطي والأمن، إضافة إلى القدرة على القيادة على مستوى جميع المؤسسات وداخلها مع استمرارهم في الارتقاء بأنفسهم وفرقهم ومؤسساتهم».

وأكد، «أن الأكاديمية تلتزم بأعلى المعايير المحلية والدولية، إضافة إلى استخدام أحدث الأجهزة المتخصصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في تدريب وتعليم الطلاب المنضمين إلى الأكاديمية»، مضيفا «نرحب بجميع الطلاب للالتحاق بالأكاديمية؛ حيث توفر لهم الدراسة لدينا فرصة مهمة للمشاركة في قيادة وصنع المستقبل داخل دولة الإمارات».