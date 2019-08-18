500 عامل يستفيدون من ورش التوعية لـ«الموارد البشرية والتوطين»

أبو ظبي(الاتحاد)

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع وزارة التسامح والمؤسسة العليا لإدارة المناطق الاقتصادية المتخصصة والإسعاف الوطني ومصرف أبو ظبي الإسلامي مبادرة « صيفكم سعادة « بمشاركة نحو 500 عامل.

وتضمنت المبادرة التي أقيمت مؤخرا في مدينة لابوتيل لسكن العمال في أبوظبي مجموعة من ورش التوعية التي تناولت قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة والتعريف بالإنهاك الحراري وطرق الإسعافات الأولية وتعزيز مبادئ التسامح إلى جانب التوعية بالادخار المالي.

وقال ماهر العوبد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش: «إن فعالية «صيفكم سعادة « تأتي ضمن حزمة مبادرات الوزارة التي تستهدف إسعاد العمال باعتبارهم طرفا أساسيا في عملية الإنتاج وشريكا فاعلا في التنمية التي تشهدها الدولة والتي تستضيف مختلف ثقافات العالم في ضوء قيم مجتمعية ترتكز على مبادئ التسامح والتراحم وقبول الآخر «.

وأكد حرص الوزارة بالتعاون مع شركائها على تنظيم فعاليات تعزز من قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة بين العمال الحاضرين والذين يمثلون 25 جنسية مختلفة في مدينة لابوتيل السكنية، بالإضافة إلى فعاليات متنوعة تسهم في توفير بيئة عمل صحية وآمنة تضمن راحة العمال وتزيد من إنتاجيتهم وترفع مستوى السعادة لديهم.

وتضمنت فعالية مبادرة «صيفكم سعادة» التي حضرها إبراهيم العماري مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين وعدد من موظفي الجهات المشاركة تقديم فقرة فنية من قبل الإسعاف الوطني تم فيها شرح عملية الإسعاف الأولي في حال تعرض أحد العمال لإعراض الانهاك الحراري وذلك من أجل توعية العمال بما يجب فعله كإسعاف أولي في حالة الإصابة بالإنهاك الحراري.

وشهدت فعالية «صيفكم سعادة» مجموعة من الأنشطة التثقيفية والترفيهية فضلا عن توزيع الهدايا التذكارية على العمال المشاركين.