1340 متابعاً لحملة «صحة وسياحة 2019»

الشارقة (الاتحاد)

تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي فعاليات حملة «صحة وسياحة 2019» التي أطلقتها إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي وجمعية الشارقة التعاونية، في الأول من الشهر الجاري في عدد من المواقع السياحية والترفيهية والمراكز التجارية في الإمارة، وتقام تحت شعار 5aday #5_في_اليوم.

وشهدت الفعاليات التي أقامتها الحملة خلال الأسبوع الأول إطلاق مسابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بإدارة التثقيف الصحي، فضلا عن نشر مواد فلمية توعوية بأهمية تناول الخضار والفواكه، حيث بلغ عدد متابعي الحملة للأسبوع الأول 1340 من كافة أفراد المجتمع، كما بلغ عدد التغريدات 31 تغريدة، وتم توزيع أكثر من 2000 مطبوعة توعوية بأهمية تناول 5 حصص من الخضراوات والفواكه في اليوم على مختلف الدوائر الحكومية،

فضلا عن تخصيص مجسمات توضيحية في قسم الخضراوات والفواكه في جمعية الشارقة التعاونية في 3 أفرع رئيسة (حلوان، السويحات، القرائن) تبين للمستهلكين مفاهيم الحملة.

كما نظمت إدارة التثقيف الصحي ورشة عمل بعنوان «عجلة الألوان» التي استهدفت توعية الأطفال في مركز الطفل بالبطائح وحلوان، إلى جانب توزيع مطبوعات توعوية في كل من ممشى القراين وواسط.

جهود المتطوعين...أهم عوامل نجاح الحملة

وقالت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي: «إن صحة وسياحة تثبت في كل عام أهميتها من خلال الإقبال الكبير الذي تشهده الفعاليات التوعوية التي تطلقها الحملة من قبل المقيمين وزوار الإمارة، فضلا عن تسليط الضوء على المواقع السياحية الفريدة في الشارقة من خلال نشر العديد من الصور الترويجية للمواقع السياحة والترفيهية التي تحظى بمتابعة كبيرة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بإدارة التثقيف أو الجهات المشاركة في الحملة»، لافتة إلى الدور المهم الذي يقوم به المتطوعون والمتطوعات المشاركون وحرصهم على إخراج الحملة بأبهى صورها من خلال التعامل اللائق مع زوار الإمارة، مثمنة جهودهم المبذولة التي تعد أحد أهم العوامل الرئيسة لنجاح الحملة في دوراتها كافة.