1000 عملية جراحة ناجحة للأطفال في «القاسمي للنساء والولادة»

الشارقة (الاتحاد)

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن نجاح قسم جراحة الأطفال بمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بإجراء مجموعة من العمليات الجراحية للأطفال من مرحلة حديثي الولادة وحتى سن الـ12، تضاهي المراكز المرجعية العالمية في جراحات الأطفال، باستخدام المنظار الجراحي، لعلاج العديد من الحالات الحرجة مثل التشوهات الخلقية في الجهاز الهضمي والجهاز البولي والتناسلي، والأورام الخلقية وغير الخلقية.

وأشار الدكتور يوسف محمد السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن دعم مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بأحدث التقنيات الطبية على مستوى العالم، أدى لتطور الخدمات الصحية والعلاجية وخاصة في مجال جراحات الأطفال. مما أسهم بنجاح المستشفى في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة بكفاءة ومهنية، عادت بالشفاء على الأطفال المرضى وأسعدت أهاليهم.

من جانبه ذكر الدكتور خالد خلفان، استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال والمدير الفني في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، وجود زيادة في عمليات جراحة الأطفال التي تُجرى عن طريق المناظير، مبيناً أن أكثر العمليات تتعلق بجراحات تجويف البطن والصدر، كعمليات إصلاح عيوب الفتق الخلقية، وانسدادات الأمعاء والمرارة الصفراوية.وأشار إلى أن عدد العمليات التي تم إجراؤها خلال العام الماضي بلغت 600 عملية بنسب نجاح عالية، ومن المتوقع أن يصل عدد العمليات المنفذة مع نهاية العام الجاري إلى 1000 عملية جراحية، تتم من خلال طاقم طبي مؤهل من ذوي الكفاءة، إلى جانب تجهيز غرف موسعة للعمليات بأحدث أجهزة المناظير والأدوات الدقيقة التي تمكن الجراحين من التعامل مع مختلف الحالات الجراحية المعقدة.