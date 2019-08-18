529 مخالفة لـ «راقب» خلال العيد في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

سجلت خدمة «راقب» التابعة لدائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة، خلال أيام عيد الأضحى 529 مخالفة رصدتها دورياتها من 8 - 14 أغسطس الجاري، والتي وزعت في مختلف مناطق الإمارة.

وقال أحمد حمد الشحي، مستشار الخدمات العامة في دائرة الخدمات العامة، إن الدائرة خصصت 28 دورية مراقبة ضمن دوريات «راقب» البيئية والتنظيمية، التابعة للدائرة، والتي كان الهدف منها إحكام القبضة على المخالفين للقانون المادة «أ» والتي تختص بالذبح العشوائي وإلقاء مخلفات والفضلات الخاصة وغيرها من مخالفات بيئية، منوهاً أن عمليات التفتيش الميداني وتكثيف الدوريات وزعت على 7 نقاط متفرعة في المواقع والمناطق السياحية المتنوعة في الإمارة.

كما تم فتح خط ساخن لتلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالتعدي على البيئة والنظافة العامة بغرض التعامل الميداني معها، موضحاً أن خدمة «راقب» تقوم إلى جانب رصد المخالفين بتوعية الجمهور وتثقيفهم في الأماكن السياحية والتجمعات وطرق رأس الخيمة وميادينها العامة ومرافقها المختلفة والمصليات ومنطقة جبل جيس والتي وزعت في الأخيرة دوريات تفتيش على مدار 24 ساعة لرصد المخالفات وتثقيف الجمهور والسياح باعتبارها إحدى مناطق جذب بالإمارة، منوهاً بأن عملية التفتيش والمراقبة كانت على فترتين صباحية ومسائية، من المراقبين البيئيين والمفتشين المتخصصين، العاملين عليها والذي يصل عددهم فيها إلى 72 مفتشاً.

وأوضح أن المخالفات التي رصدتها دوريات «راقب» تركزت في عدد من المناطق، وفي مقدمتها جبل جيس لكثرة عدد الزوار والسياح للمنطقة والذين تجاوزوا 25 ألف زائر خلال أيام العيد، مشيراً إلى أن رمي المخلفات من السيارات، وتسريب مياه المجاري، ورمي مخلفات الذبح العشوائي تصدرت عدد المخالفات، موضحاً أن الأخيرة سجلت عدد 23 مخالفة، ناهيك عن مخالفة هروب الشاحنات من الميزان من دون دفع رسوم على شارع محمد بن زايد وشوكة والسعدي والغيل والتي بلغ عددها منذ الأسبوع الأخير من يوليو والأسبوع الأول من أغسطس حوالي 14 مخالفة.