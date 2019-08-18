205 آلاف مراجع في أقسام العظام بمنشآت «صحة»

منى الحمودي (أبوظبي)

قدمت أقسام العظام والإصابات في المنشآت الصحية التابعة لشركة «صحة» الرعاية الصحية إلى 205 آلاف و525 مريضاً خلال الفترة من عام 2017 وحتى نهاية شهر مايو 2019، منهم 87 ألفاً و943 مريضاً خلال عام 2017، و79 ألفا و612 مريضاً خلال عام 2018، و36 ألفاً و970 مريضاً خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري. وأجرت أقسام العظام في منشآت «صحة» نحو 10 آلاف و464 عملية جراحية في العظام والكسور في نفس الفترة، منها 3969 جراحة خلال عام 2017، و4538 جراحة في عام 2018، و2137 عملية جراحية في النصف الأول من العام الجاري 2019، ومن أبرزها عملية تبديل الركبة باستخدام تقنية الروبوت في مدينة الشيخ خليفة الطبية.

«خليفة الطبية»

يقدم قسم العظام والإصابات بمدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» تشخيصاً متميزاً وعلاجاً متطوراً لمختلف الحالات الطبية العظمية، حيث تمكن فريق الأطباء والجراحين ذوي المهارات العالية من إنجاز نحو 1806 عمليات جراحية للعظام، منها 597 عملية خلال عام 2017، و789 عملية خلال عام 2018 و420 عملية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وقدمت مدينة الشيخ خليفة الطبية الرعاية الطبية لنحو 47,355 مريضاً منذ عام 2017، وحتى نهاية شهر مايو 2019، منهم 13670خلال عام 2017 و14,420 خلال عام 2018، و 5,595 خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2019.

مستشفى توام

قدم قسم العظام والإصابات بمستشفى توام التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» العناية للمرضى من جميع أنحاء الدولة، إذ يعد توام مستشفى مرجعياً بأقسامه المختلفة، ويعد من أكثر الأقسام تخصصية حيث يحتوي على تخصصات دقيقة في جراحة المفاصل والإصابات والكسور المعقدة بالإضافة لقسمي عظام الأطفال وأورام العظام، واللذين يعدان من التخصصات التي تتميز بهما مستشفى توام، إذ يتم علاج جميع المرضى باستعمال أحدث التقنيات في جميع المجالات ابتداءً من مرحلة إدخال المريض إلى قسم الطوارئ أو إلى العيادات المتخصصة، وحتى مرحلة العلاج الطبيعي حيث يستعيد المريض وظيفته الحركية بالشكل المطلوب. وأجرى جراحو قسم العظام في مستشفى توام قرابة 2813 عملية جراحية، منذ عام 2018 وحتى نهاية شهر مايو 2019، منها 732 عملية خلال عام 2017، و689 عملية خلال عام 2018 و392 عملية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وقدم المستشفى الرعاية الطبية في قسم العظام لنحو 43,615 مريضاً منهم 18,732 خلال عام 2017 و18,203 خلال عام 2018، و6,680 خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2019. ومن ضمن الخدمات المقدمة في قسم العظام والإصابات التي يتم علاجها حالات أورام العظام حيث يتم علاجها بالتضامن مع فريق متكامل من قسم الأورام بالمستشفى وحتى مرحلة إزالة الورم جراحياً واستبدال مكان الورم بأحدث المفاصل والأطراف الصناعية.

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مستشفى العين

يحرص فريق جراحي العظام في مستشفى العين، التابع لشركة «صحة» على تقديم الرعاية للمريض وفقاً لأعلى المعايير العالمية، خاصة في مجال علاج الصدمات وجراحة العظام، من خلال تقديم خدمات شاملة وحديثة، خاصة العناية بحالات الصدمات العظمية المعقدة، والطب الرياضي، وإصلاح الغضروف، وجراحة اليد، وجراحة الأطفال، وجراحة صدمات العمود الفقري، والقدم، وجراحة الكاحل.

وقد أجرى الجراحون في قسم العظام بمستشفى العين بنجاح نحو 3250 عملية جراحية، في الفترة من عام 2017 وحتى نهاية شهر مايو 2019، منها 1247 عملية خلال عام 2017، و1430 عملية خلال عام 2018، و573 عملية خلال الأشهر الأولى من العام 2019، ووفر مستشفى العين الرعاية الصحية لنحو 50541 مريضاً خلال الفترة من عام 2017 وحتى نهاية شهر مايو 2019، منها 19615 خلال عام 2017 و22105 خلال عام 2018 و8821 خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2019.

مستشفى المفرق

قدم قسم العظام في مستشفى المفرق التابع لشركة «صحة» العلاج لقرابة 24924 شخصاً خلال الفترة من 2017 وحتى شهر مايو 2019، منهم 10,342 شخصاً خلال عام 2017 و10,168 شخصاً خلال عام 2018 و4,524 خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2019، وأجرى جراحو العظام في مستشفى المفرق نحو 2539 جراحة في الفترة من 2017 وحتى عام 2019 منها 992 عملية خلال العام 2017، و997 خلال العام 2018، و550 شخصاً خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2019.

مستشفى الرحبة

قدم قسم العظام في مستشفى الرحبة التابع لشركة «صحة» الرعاية الطبية لنحو 14992 شخصاً منهم 6626 شخصاً خلال العام 2017 و6,209 خلال العام 2018، و2,457 خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2019، وأجرى جراحو مستشفى الرحبة 1056 عملية جراحية في العظام خلال الفترة من 2017 وحتى نهاية مايو 2019، منهم 401 عملية خلال عام 2017، و453 عملية خلال عام 2018، و202 عملية خلال عام 2019.

مستشفيات الظفرة

قدم قسم العظام في مستشفيات الظفرة التابعة لشركة «صحة» الرعاية الطبية لـ11,719شخصاً خلال العام 2017 و15,539 شخصاً خلال عام 2018 و6,215 خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2019، في حين قدمت عيادات العظام التابعة للخدمات العلاجية الخارجية، في شركة «صحة» العلاج لـ7239 مراجعاً خلال العام 2017، و7,555 شخصاً خلال عام 2018، و2,678 خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2019.