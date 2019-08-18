3 عصابات للاحتيال الهاتفي في قبضة شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

ضبطت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شرطتي الشارقة وعجمان، 3 عصابات مكونة من 25 شخصاً «آسيوياً»، يستخدمون الاحتيال الهاتفي وسيلة للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على مدخراتهم وأرصدتهم البنكية بطرق احتيالية.

وأكد العميد مسلم محمد العامري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، إن الأجهزة الشرطية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع والاستيلاء على أموال الناس بالنصب والاحتيال، وستلاحق هذه العصابات الإجرامية أينما وجدوا حتى ينالوا العقاب الرادع الذي يستحقونه وفقاً للقانون.

وأعرب عن شكره وتقديره إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة عجمان، على جهودهما وتعاونهما مع شرطة أبوظبي، ما أسهم في القبض على أفراد العصابات الإجرامية الثلاث، وكف شرورهم وأذاهم عن الناس.

وحذر العميد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لتلك العصابات الإجرامية في الكشف عن حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية من خلال إيهامهم بأنه تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية وذلك للاستيلاء على أموالهم.

وذكر أنه وردت مؤخراً بلاغات عدة من الضحايا، تفيد بتعرضهم إلى عمليات النصب والاحتيال الهاتفي، من خلال إيهامهم من قبل أفراد العصابة بأنه تم تجميد حساباتهم البنكية أو حظر بطاقاتهم المصرفية، ويجب عليهم تحديث بياناتهم، حيث يطلبون معلومات عن تلك الحسابات والبطاقات الائتمانية، ويستغلون هذه المعلومات في سحب أرصدتهم وسرقتهم.

وأوضح أنه تم القبض على العصابات الثلاث، كل على حدة، بالتعاون مع شرطتي الشارقة وعجمان، مشيراً أن العصابتين الأولى والثانية وعدد أفرادهما 14 شخصاً، تم إلقاء القبض على أفرادهما في إمارة الشارقة، بينما العصابة الثالثة والتي كانت مكونة من 11 شخصاً تم ضبطهم في إمارة عجمان، وأن المساكن التي كانوا يقطنونها استخدموها أوكاراً لممارسة أنشطتهم الإجرامية.

وأشار إلى أنه تم ضبط عدد من الهواتف المتحركة، وشرائح الاتصال، بحوزة العصابات الإجرامية الثلاث، والتي كانت تستخدمها للإيقاع بالضحايا عن طريق الغش والتدليس.

وطالب الجمهور في حالة النصب التوجه الى أقرب مركز شرطة وايضاً تجنب الاستجابة للمكالمات الخادعة، وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبوهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة أمان على الرقم المجاني (8002626) أو عن طريق الرسائل. (sms2828).