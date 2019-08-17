قرقاش: الهجمات الحوثية على حقل "الشيبة" دليل على ازدراء الجهود التي تقودها الأمم المتحدة

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الهجمات الحوثية على حقل الشيبة، وبرغم طبيعتها الإعلامية، دليل آخر على ازدراء الميليشيات للجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

وأكد معاليه في تغريدة على "تويتر" أن من الضروري في المرحلة المقبلة "توحيد الصفوف وتعزيز أداء الحكومة"، لافتاً معاليه إلى أن "استمرار الاعتداءات الحوثية، هو الخطر الأكبر على (اتفاق) ستوكهولم".