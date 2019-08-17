أكثر من 14 ألف رخصة تجارية جديدة في دبي في النصف الأول من السنة

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في "اقتصادية دبي"، إصدار 14,737 رخصة تجارية جديدة خلال النصف الأول من عام 2019، الأمر الذي يؤكد استمرارية تنافسية دبي وقدرتها الجاذبة في استقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين في النمو المستدام، وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.

وامتازت الرخص الجديدة بتنوعها على حسب النشاط، إذ جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 52%، والمهنية بنسبة 45%، والسياحية بنسبة 2%، والصناعية بنسبة 1%.

وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن "خارطة الأعمال"، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، على استمراريتها في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميّز، وترسيخ موقع الإمارة على الخريطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

وأوضح التقرير أن عملية حجز الأسماء التجارية بلغت 22,456 عملية خلال النصف الأول، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 17,798 إجراء، ووصل إجمالي تعديل رخصة تجارية إلى 16,084 إجراء.

ووصل إجمالي معاملات التجديد نحو 73,404 معاملات خلال النصف الأول، ضمت 34,250 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، وهو ما يشكل 47% من إجمالي المعاملات.

Advertisements

وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة، 1149 رخصة. وتسعى "اقتصادية دبي" على تأكيد دور مبادراتها في تعزيز الترابط مع شركائها من القطاع الخاص لضمان استمرارية ونمو أعمالهم التجارية.

وذكر التقرير أن رجال الأعمال الجدد يستحوذون على 88% من الرخص التجارية في إمارة دبي، فيما تبلغ حصة سيدات الأعمال 12%، وهذا بدوره يعكس مدى جهود اقتصادية دبي في تمكين المرأة وتسهيل مزاولتها للأعمال.

وعلى صعيد متصل، أظهر التقرير أن أبرز 10 جنسيات خلال النصف الأول من 2019، كانت من نصيب الهند في المرتبة الأولى، وتلتها بنجلاديش في المرتبة الثانية، ومن ثم باكستان في المرتبة الثالثة، ثم جمهورية مصر العربية، وبريطانيا، والمملكة العربية السعودية، والأردن، والصين، والفلبين، وفي المرتبة العاشرة السودان.

وتسعى "اقتصادية دبي" من خلال منصة خارطة الأعمال، إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال توفير بيانات حيوية عن كل فئة من الرخص وتوجهات المستثمرين بشكل دوري.

ويشمل التقرير بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، وتوفر معطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.