مطار أبوظبي يستقبل بعثة الحج الرسمية بالورد والحلوى

استقبل مطار أبوظبي الدولي اليوم، بعثة الحج الرسمية قادمة من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، بالورد والحلوى، وتم إنجاز إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وكان في استقبال البعثة سعادة محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وأعضاء الهيئة.

وأكد الحجاج، أن مناسك الحج تمت بكل يسر وسهولة، ولم تشهد أي عوائق أو مشاكل أثناء أدائهم المناسك المختلفة، مشيدين بالاهتمام الكبير الذي أولته القيادة الرشيدة لهم، إذ أن المسؤولين في البعثة الرسمية للحج واللجان المختلفة كانوا على درجة عالية من الالتزام والمسؤولية لتسهيل أداء مناسكهم.

وأشادو بالجهود الكبيرة للمسؤولين عن الحج في المملكة العربية السعودية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل كل العقبات التي قد تواجه حجاج بيت الله الحرام.

وعبّر عدد من الحجاج عن شكرهم للقيادة الرشيدة على ما قدمته من دعم ورعاية واهتمام من خلال البعثة الرسمية للدولة التي لم تدخر جهداً من شأنه توفير الراحة لهم، مثمنين الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لتوفير أفضل الخدمات لهم.