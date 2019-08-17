عودة PBA إلى دبي في كوكا كولا أرينا

دبي - بواسطة محمد فارس © Dubai Calendar قدمت بواسطة dummy-image-2

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تستضيف دبي فعالية "PBA باك إن دبي" في مسرح كوكا كولا أرينا لتقدّم لعشّاق كرة السلّة عُطلة نهاية أسبوع مليئة بالحماس والتشويق. يعود اتحاد كرة السلّة في الفلبين PBA إلى دبي خلال شهر أكتوبر مع يومين من الألعاب التنافسية والعروض الرائعة ضمن أجواء حماسية.

شاهد نجوم الرياضة من الفلبين في الملعب بما في ذلك "جون مار فاجاردو"، و"كريستيان ستانداردينجر" و"أرويند سانتوس". تُقام المباراة الأولى في 4 أكتوبر، وتشهد منافسة بين "سان فيغيل بيرمن"و"إنليكس رود ووريورز"، أما المباراة الثانية في 5 أكتوبر فتشهد منافسة بين "إنليكس" و"بارانغاي جينيبرا".

يُعدّ مسرح كوكا كولا أرينا والذي افتُتح في يونيو 2019، وجهة مميزة للعديد من الفعاليات الترفيهيّة، وقد استضاف "مارون 5"، و"ويستلايف" و"راسل بيترز". وتُُعدّ "PBA باك إن دبي" الفعالية الرياضية الأولى التي يستضيفها.