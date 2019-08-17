حمدان بن محمد يشيد بمشروع توليد الكهرباء من "سد حتا"

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن فخره بإنجاز "هيئة كهرباء ومياه دبي" في ترسية عقد بناء أول مشروع من نوعه في منطقة الخليج العربي، والمتمثل بالمحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في "سد حتا"، وبقيمة اجمالية تعادل 1,437 مليار درهم.

ونشر سموه على حساب "تويتر" أن "ذلك يأتي في إطار الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال عام 2016"، لافتاً سموه إلى أن "المشروع الحيوي الاستراتيجي سيسهم في تنويع مصادر الطاقة، إضافة إلى تطوير منطقة "حتا" وتلبية احتياجاتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما سيسهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة الرامية إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050".

وأرست "هيئة كهرباء ومياه دبي" عقد بناء المحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وبقيمة إجمالية 1,437 مليار درهم، على ائتلاف يضم شركات "ستراباج إي جي" و "ستراباج دبي ذ.م.م"و "أندريتز هيدرو" و "أوزكار". وتم تعيين مجموعة " إي دي إف" الفرنسية كإستشاري للمشروع.

وتصل القدرة الإنتاجية للمحطة الكهرومائية إلى 250 ميجاوات، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. ويتوقع تشغيل المشروع في فبراير من عام 2024.

وستعتمد المحطة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وخزان آخر علوي سيتم إنشاؤه في المنطقة الجبلية.

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وستقوم توربينات تعتمد على الطاقة الشمسية النظيفة والرخيصة عند توفرها من "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، بضخ المياه من السد إلى الخزان العلوي، في حين يتم تشغيل توربينات تستفيد من قوة اندفاع المياه المنحدرة من الخزان العلوي لإنتاج الكهرباء ولتزويد شبكة الهيئة عند الحاجة إليها.

وستصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 80% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.

ويأتي المشروع ضمن المبادرات التي اعتمدتها الهيئة، والهادفة إلى توفير فرص عمل رائدة ومبتكرة للمواطنين في المشاريع النوعية، إضافة إلى ما سيتم توفيره من مركز للزوار والأنشطة الخارجية والمرافق السياحية المرتبطة بالمشروع، مما سيساهم في دعم التنمية المستدامة للمنطقة وتعزيز موقع حتا كأبرز مناطق الجذب السياحي في إمارة دبي.

وقال سعادة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ "هيئة كهرباء ومياه دبي": "نعمل على دعم التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة، حيث اعتمدنا على الطاقة الكهرومائية ضمن سعينا الحثيث لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة في دبي لتصل إلى 75% بحلول 2050، حيث تعد الطاقة الكهرومائية، وهي الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من الطاقة المائية الكامنة، أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم".