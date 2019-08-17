جمارك دبي تحبط محاولة تهريب 258 كيلوجراماً من المواد المخدرة

أحبطت جمارك دبي محاولة جديدة لتهريب المواد المخدرة وإدخالها إلى الدولة، إذ استطاع فريق مشترك من إدارة الاستخبارات الجمركية وإدارة مراكز جبل علي الجمركية، من ضبط 251.2 كيلوجرام من مادة الكريستال، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في المركز، بالإضافة إلى احتواء الشحنة على 6.4 كيلوجرام من مادة الهيروين، ليصل المجموع إلى نحو 258 كيلوجراماً من المواد المخدرة، تقدّر قيمتها السوقية بـ 25 مليون درهم، مخبأة في قطع غيار للسيارات المستعملة.

وحاول المهربون إدخالها عبر ميناء جبل علي، فتصدى لهم ضباط التفتيش الجمركي في جمارك دبي، في عملية أُطلق عليها "ناقل الحركة".

اقرأ أيضاً... إحباط محاولة تهريب 274 ألف حبة «كبتاجون» في سفينة خشبية

وقال يوسف الهاشمي، مدير إدارة "مراكز جبل علي الجمركية"، إن "جهود الدائرة تتكامل في العمل على إحباط محاولات التهريب وضبط المواد المخدرة، لحماية المجتمع من مخاطرها وأضرارها، وقد طورت بالفعل منظومة متكاملة للتصدي لهذه المحاولات".

وقال شعيب محمد السويدي، مدير إدارة الاستخبارات الجمركية، إن "جمارك دبي نجحت في تحويل المنافذ الجمركية لإمارة دبي، إلى سد منيع في مواجهة كل محاولات التهريب للإضرار بسلامة وصحة أفراد المجتمع".