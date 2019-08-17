شرطة أبوظبي تضبط 3 عصابات آسيوية للاحتيال الهاتفي بالتعاون مع شرطتي الشارقة وعجمان

ضبطت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شرطتي الشارقة وعجمان، 3 عصابات مكوّنة من 25 شخصاً آسيوياً، يستخدمون الاحتيال الهاتفي، كوسيلة للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على مدخراتهم وأرصدتهم البنكية بطرق احتيالية.

وأكد العميد مسلم محمد العامري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، إن الأجهزة الشرطية بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع والاستيلاء على أموال الناس بالنصب والاحتيال، وستلاحق هذه العصابات الإجرامية أينما وجدت، حتى تنال العقاب الرادع الذي تستحقه وفقاً للقانون.

وأعرب عن شكره وتقديره إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة عجمان، على جهودهما وتعاونها مع شرطة أبوظبي، ما أسهم في القبض على العصابات الإجرامية الثلاثة، وكف شرورهم وأذاهم عن الناس.

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وحذّر العميد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لتلك العصابات الإجرامية في الكشف عن حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية، من خلال إيهامهم بأنه تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية وذلك للاستيلاء على أموالهم، مشدداً على عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة، وعدم إفشاء معلومات الحسابات البنكية والبيانات الشخصية أو مشاركتها مع أي شخص، ويجب الحفاظ عليها بسرية تامة.

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وقال إن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، مطالباً عملاء البنوك عدم الانخداع بتلك الاتصالات والرسائل الوهمية، والتوجه إلى أقرب فرع للبنك وتحديث البيانات فقط من خلال موظفي خدمة العملاء في مقر البنك.

وذكر أنه ورد مؤخراً عدة بلاغات من الضحايا، تفيد تعرضهم إلى عمليات النصب والاحتيال الهاتفي، من خلال إيهامهم من قبل أفراد العصابة بأنه تم تجميد حساباتهم البنكية أو حظر بطاقاتهم المصرفية، ويجب عليهم تحديث بياناتهم، حيث يطلبون معلومات عن تلك الحسابات والبطاقات الائتمانية ويستغلون هذه المعلومات في سحب أرصدتهم وسرقتهم.

وأوضح أنه تم القبض على العصابات الثلاثة كل على حدة بالتعاون مع شرطتي الشارقة وعجمان، مشيراً الى أن العصابتين الأولى والثانية وعدد أفرادهما 14 شخصاً، تم إلقاء القبض عليهم في إمارة الشارقة، بينما العصابة الثالثة والتي كانت مكونة من 11 شخصاً تم ضبطها في إمارة عجمان، وأن المساكن التي كانوا يقطنونها استخدموها أوكاراً لممارسة أنشطتهم الإجرامية.

وأشار إلى أنه تم ضبط عدد من الهواتف المتحركة وشرائح الاتصال بحوزة العصابات الإجرامية الثلاثة، والتي كانت تستخدمها للإيقاع بالضحايا عن طريق الغش والتضليل.