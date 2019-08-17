الامارات | رمضان المقبل في أبريل 2020‎

شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان المقبل في أبريل 2020 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك، إبراهيم الجروان ان يولد هلال شهر رمضان المبارك لسنة 1441 للهجرة صباح يوم الخميس 23 ابريل 2020 الساعة 06:26 صباحا بتوقيت الإمارات ويغرب بعد غروب شمس ذلك اليوم بقرابة 20 دقيقة يمكن رصده فيها بصعوبة ليكون الجمعة 24 ابريل 2020 غرة شهر رمضان المبارك لسنة 1441.
و يولد هلال شهر شوال مساء الجمعة 22 مايو الساعة 21:39 أي بعد غروب الشمس و يشاهد مساء السبت ليكون الاحد 24 مايو 2020 عيد الفطر المبارك لعام 1441.
فيما يولد هلال شهر ذي الحجة لعام 1441 مساء الاثنين 20 يوليو 2020 الساعة 21:33 بتوقيت الإمارات أي بعد غروب الشمس ، و يشاهد مساء الثلاثاء ليكون الأربعاء 22 يوليو غرة ذي الحجة 1441 و الجمعة 31 يوليو عيد الأضحى المبارك .
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