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الامارات | رمضان المقبل في أبريل 2020‎

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احمد عابد - أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان المقبل في أبريل 2020‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك، إبراهيم الجروان ان يولد هلال شهر رمضان المبارك لسنة 1441 للهجرة صباح يوم الخميس 23 ابريل 2020 الساعة 06:26 صباحا بتوقيت الإمارات  ويغرب بعد غروب شمس ذلك اليوم بقرابة  20 دقيقة يمكن رصده فيها بصعوبة ليكون الجمعة 24 ابريل 2020 غرة شهر رمضان المبارك لسنة 1441.

و يولد هلال شهر شوال مساء الجمعة 22 مايو الساعة 21:39  أي بعد غروب الشمس و يشاهد مساء السبت ليكون الاحد 24 مايو 2020 عيد الفطر المبارك لعام 1441.

فيما يولد هلال شهر ذي الحجة لعام 1441 مساء الاثنين 20 يوليو 2020 الساعة 21:33 بتوقيت الإمارات أي بعد غروب الشمس ، و يشاهد مساء الثلاثاء ليكون الأربعاء 22 يوليو غرة ذي الحجة 1441 و الجمعة  31 يوليو عيد الأضحى المبارك .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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