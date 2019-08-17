الامارات | 500 عامل يشاركون في مبادرة " صيفكم سعادة " في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 500 عامل يشاركون في مبادرة " صيفكم سعادة " في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع وزارة التسامح والمؤسسة العليا لإدارة المناطق الاقتصادية المتخصصة والإسعاف الوطني ومصرف أبو ظبي الإسلامي مبادرة " صيفكم سعادة " بمشاركة نحو 500 عامل.

وتضمنت المبادرة التي اقيمت أخيراً في مدينة لابوتيل لسكن العمال في ابوظبي مجموعة من ورش التوعية التي تناولت قرار حظر تأدية الاعمال تحت اشعة الشمس وفي الاماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة والتعريف بالإنهاك الحراري وطرق الإسعافات الأولية وتعزيز مبادئ التسامح الى جانب التوعية بالادخار المالي.

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش ماهر العوبد " أن فعالية "صيفكم سعادة " تأتي ضمن حزمة مبادرات الوزارة التي تستهدف إسعاد العمال باعتبارهم طرفا اساسيا في عملية الانتاج وشريكا فاعلا في التنمية التي تشهدها الدولة والتي تستضيف مختلف ثقافات العالم في ضوء قيم مجتمعية ترتكز على مبادئ التسامح والتراحم وقبول الاخر ".

Advertisements

وأكد العوبد حرص الوزارة بالتعاون مع شركائها على تنظيم فعاليات تعزز من قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة بين العمال الحاضرين والذين يمثلون 25 جنسية مختلفة في مدينة لابوتيل السكنية ، بالإضافة إلى فعاليات متنوعة تسهم في توفير بيئة عمل صحية وآمنة تضمن راحة العمال وتزيد من إنتاجيتهم وترفع مستوى السعادة لديهم.

وتضمنت فعالية مبادرة " صيفكم سعادة “التي حضرها إبراهيم العماري مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين وعددا من موظفي الجهات المشاركة تقديم فقرة فنية من قبل الإسعاف الوطني تم فيه شرح عملية الإسعاف الأولي في حال تعرض أحد العمال لإعراض الانهاك الحراري وذلك من أجل توعية العمال بما يجب فعله كإسعاف أولي في حالة الإصابة بالإنهاك الحراري.

وشهدت فعالية "صيفكم سعادة" مجموعة من الأنشطة التثقيفية والترفيهية فضلا عن توزيع الهدايا التذكارية على العمال المشاركين.