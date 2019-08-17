تسجيل الراغبين في الترشح لعضوية "الوطني الاتحادي" اعتباراً من يوم غد

تنطلق غداً 18 أغسطس 2019 عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، وتستمر إلى22 أغسطس الجاري في 9 مراكز تتوزع على مختلف إمارات الدولة.

وتستمر عملية تسجيل طلبات المرشحين على مدى 5 أيام وفق الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، حيث يحق لمن توفرت فيه الشروط الدستورية التقدم بطلب للترشح.

وتتركز الشروط بأن يكون الراغب في الترشح من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة، التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وأن لا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية، (أي أن يكون من مواليد يوم 04 أكتوبر عام 1994 وما قبله)، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.

وعلى كل من يرغب في ترشيح نفسه أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الإمارة المقيد اسمه في هيئتها الانتخابية، وذلك خلال الفترة المحددة وضمن الدوام الرسمي الذي يمتد من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً.

ووفق الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 فسوف يتم الإعلان عن القائمة الأولية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي في الـ25 من شهر أغسطس 2019، على أن يتم إعلان القائمة النهائية 3 سبتمبر 2019.

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وقد حدّدت اللجنة الوطنية مراكز تسجيل المرشحين والتي تم توزيعها في جميع إمارات الدولة حيث تم في أبوظبي تحديد مجموعة من المراكز وهي مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الطابع الثاني، وفي العين في قاعة رئيس مجلس الإدارة، استاد هزاع بن زايد، وفي الظفرة مجلس مدينة زايد.

وأما في دبي فقد تم تحديد قاعة حتا "سي –دي" في مركز دبي التجاري العالمي، وفي الشارقة فسيتم قبول طلبات المرشحين في قاعة رقم (1) بمبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفي عجمان سيتم استقبال الطلبات في قاعة الشيخ حميد في "متحف عجمان"، في حين سيتم استقبال الطلبات في أم القيوين في مركز التنمية الاجتماعية بأم القيوين، وفي إمارة رأس الخيمة سيتم استلام الطلبات في القاعة الكبرى بالمركز الثقافي في إمارة رأس الخيمة، وفي الفجيرة، فسيتم استلام الطلبات في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة الطابق الثامن.

وتتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة الانتخابية الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات وتطبيقها الذكي، وبالاتصال هاتفياً على الرقم 600500005 للتحدث إلى موظفي مركز الاتصال الخاص بالانتخابات.