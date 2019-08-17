جامع الشيخ زايد الكبير يستقبل 115 ألف مصل وزائر خلال إجازة عيد الأضحى

استقبل جامع الشيخ زايد الكبير جموع مرتاديه بمختلف ثقافاتهم، الذين توافدوا بكثافة من داخل الدولة وخارجها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث حظي كافة رواد الجامع من مصلين وزوار بخدمات متنوعة تلبي احتياجاتهم والتعرف على ما يحويه الجامع من تصاميم هندسية رائعة والدور الذي يلعبه في ترسيخ ثقافة التسامح؛ التي تجسد رؤى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وبلغ إجمالي ضيوف الجامع خلال أيام إجازة عيد الأضحى، نحو 115،061 منهم 40،824 مصلياً، و12،742 أدّوا شعائر صلاة عيد الأضحى، فيما بلغ عدد زوار الجامع خلال الفترة ذاتها 74،237 زائراً، تعرفوا خلال زيارتهم على أبرز ملامح العمارة الإسلامية المتجلية في جميع أرجاء الجامع. ولإثراء تجربة الزائر، نظّم المركز 43 جولة ثقافية خاصة، ضمن سلسلة برنامج "ثقافتنا"؛ الذي أطلقه المركز مسبقاً، والمعني بمشاركة الزوار فرحة الأعياد والاحتفالات مع كافة أطياف المجتمع بمختلف ثقافاتهم وذلك بهدف تعريف الزوار بأهمية المناسبات الدينية والوطنية وما تحويها من قيم، إضافة إلى تعريز الثقافة الإماراتية وتقديم شرح عن أهمية عيد الأضحى المبارك لدى المسلمين، وفريضة الحج؛ التي تتجلى فيها التواصل الحضاري والثقافي الواسع فضلاً عن التعريف بالعادات والتقاليد المرتبطة بالثقافة الإماراتية خلال أيام العيد.

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يذكر أن مركز جامع الشيخ زايد الكبير التابع لوزارة شؤون الرئاسة، الذي يحظى برعاية ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يمثل قيمة ثقافية ووطنية تعبر عن المفاهيم والقيم التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله والمتأصلة في الوجدان والوعي والتي تشكل امتداداً للهوية الوطنية المستلهمة من تعاليم ديننا الحنيف.