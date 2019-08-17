كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ازداد اعتماد سكان أبوظبي على السكوتر؟

بدأ العديد من السكان في أبوظبي بتبديل السيارات والدراجات العادية بالسكوتر للتغلب على الحرارة والمساعدة في خفض الازدحام.

وتمتعت السكوتر باهتمام متزايد منذ طرح قادة النقل خطة للسماح بتأجيرها في أجزاء معينة من الإمارة الشهر الماضي.

وقالت هيئة النقل في المدينة إن السكوتر يمكن استخدامها على شارع الكورنيش وشارع خليفة في تجربة أولية تستمر ما بين ستة أشهر و 12 شهرًا. يجب أن تقتصر على سرعات تتراوح بين 15 و 20 كم في الساعة وفقًا للمخطط.

وكانت ملكية السكوتر قانونية بالفعل، لكن من المأمول أن تشجع مبادرة التأجير الكثير من الأشخاص على تجربتها.

اشترى صموئيل سوليجوين سكوت إلكتروني في أبريل ويستخدمه في تنقلاته للعمل منذ ذلك الحين.

وقال باريستا (30 عاما) من الفلبين: “رأيتها مع صديق لذلك اشتريتها منه. إنها مريحة وتوفر الكثير من المال”.

وبالنسبة إلى السيد سوليجون المقيم في أبوظبي، فإن السكوتر الإلكتروني هو أكثر من وسيلة نقل مريحة – بل أصبح أسلوب حياة.

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في يونيو الماضي، انضم إلى المجموعة الاجتماعية E-Kick Scooter Abu Dhabi، التي تملك صفحة على الفيسبوك وتستمر في النمو “عندما انضممت إلى المجموعة كان هناك 15 راكبا، لدينا الآن 50”.

ويلتقي أعضاء المجموعة لركوب دراجات السكوتر والمناقشة حول كيفية تحسينها، بالإضافة إلى الحديث عن أمور الحياة اليومية، حيث تحولت المجموعة إلى ما يشبه العائلة الكبيرة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وتكتسب حمى السكوتر الإلكتروني اهتمامًا كبيرًا في مطعم House of Special La Paz Batchoy الواقع على طريق المطار. فبعد أن اشترى النادل الرئيسي بيريل مالابيتان سكوتره الإلكتروني، تبعه ثلاثة من زملائه في العمل.

وقال الفيليبيني البالغ من العمر 44 عامًا: “كنت أن أمتلك دراجة جبلية اعتدت ركوبها مع مجموعة من الدراجات الأخرى، لكن في الصيف أصبح الجو حارًا جدًا، لذا قمت ببيع جميع الدراجات الثلاث واشتريت سكوتر”.

وأضاف: “إنها طريقة أسرع للوصول إلى العمل، وبسبب الحرارة، يكون ركوب السكوتر مناسباً أكثر، فالدراجة العادية تجعلك تشعر بالتعب في الطقس الحار”.