كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة تشيكية تحول الهواء إلى ماء في الإمارات

إن النموذج الأولي الأول لمورد Earth Water Water Solar SAWER لديه القدرة على إنتاج 100 لتر من مياه الشرب يوميًا من الهواء في أي مكان على هذا الكوكب، حتى في الصحراء.

قام الخبراء بتركيب موقع SAWER في مدينة سويحان في الإمارات، على بعد حوالي 70 كم شرق أبوظبي.

وقال توماس ماتوسكا استاذ الهندسة المدنية والبيئية لصحيفة Efe “إنها ليست عملية ثورية، ولكنها عملية غير عادية”، مضيفًا أنها تستخدم مزيلات الرطوبة التي تستخدم عادة في صناعة المواد الغذائية.

وأوضح ماتوسكا أن النظام الذي يضم مرحلتين يتكون من مجفّف يحمل جزيئات الماء في سطحه ثم ينتج سخان الهواء بخار الماء لإعادته إلى السطح.

وبدأت مجموعة من 12 عالمًا المشروع في عاصمة الجمهورية التشيكية في عام 2007، وقاموا بإنشاء نموذج أولي يمكن نقله في حاويات شحن يبلغ طولها ستة أمتار.

وتحتوي إحدى الحاويات على وحدة الإنتاج بما في ذلك معدات الماء المقطر، بينما تحتوي الثانية على مراكم لتعزيز العمليات الحرارية والبرودة، بالإضافة إلى أنظمة التحكم في الطاقة. ويتم وضع الوحدات الكهروضوئية على الحاويتين من أجل إنتاج الطاقة اللازمة لبدء العملية.

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وقال ماتوسكا، وهو جزء من الفريق الذي طور SAWER في براغ: “سيستمر الاختبار (بالقرب من أبو ظبي) حوالي ستة أشهر، لأننا نريد الحصول على معلومات مع بيانات من الصيف والخريف والشتاء”.

وسيتم اختبار الجهاز في المختبر خلال هذه الفترة، على الرغم من أن ماتوسكا قال إنه لا يتطلب سوى “تغييرات فلتر الهواء، وإفراغ علبة المياه والتنظيف للوحدات الكهروضوئية”.

وكلف النموذج الأولي حوالي 360.000 يورو (400.000 دولار)، مما جعل المياه المستخرجة مكلفة للغاية – 10 دولارات للتر في السنة الأولى، بحسب موقع siasat.

وسيتم عرض المشروع في معرض دبي إكسبو 2020، الذي سيعقد بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021.