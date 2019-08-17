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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف سينمو سوق الأطعمة العضوية في الإمارات حتى 2026؟
من المتوقع أن ينمو سوق الأغذية العضوية في الإمارات بمعدل سنوي مركب يزيد عن 22% خلال الفترة 2018-2026 من حيث القيمة.
ويُعزى نمو السوق إلى عدد من العوامل، بما في ذلك زيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا البلد من الجهات الفاعلة الرئيسية في الصناعة، إلى جانب معدلات الضريبة المنخفضة والسياسة العامة للحكومة
وتهدف الزراعة العضوية إلى إنتاج أغذية عالية الجودة تؤدي إلى صحة أفضل ورفاهية للمستهلكين. ومع ذلك، فإن ارتفاع تكلفة المنتجات الغذائية العضوية لا يزال يجعلها ميسرة التكلفة فقط لقطاع معين من المجتمع.
ويهيمن على سوق المواد الغذائية العضوية في الإمارات عدد من اللاعبين في السوق، من بينهم دانون الشرق الأوسط، كارجيل إنك، شركة دول للأغذية، شركة أغذية للأغذية العضوية، أميرة الطبيعة.
وتتيع الشركات في هذه الصناعة استراتيجيات مختلفة لتعزيز وضعها في السوق. على سبيل المثال، في عام 2016، أطلقت الشركة المصنعة للأرز والبقول Amira Nature Foods مجموعة من الأغذية العضوية في الإمارات لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين على الأغذية العضوية في هذا البلد.
وعلى أساس نوع الطعام، يتم تقسيم السوق إلى منتجات الألبان ومنتجات المخابز والفواكه والخضروات والوجبات الخفيفة واللحوم / الأسماك والدواجن والصلصة والبهارات والأغذية المصنعة والأغذية المعلبة وبعض المنتجات الأخرى مثل المشروبات.
واستنادًا إلى قناة التوزيع، يتم تصنيف السوق إلى قناة على الإنترنت وقناة غير متصلة بالإنترنت ومحلات السوبر ماركت والمتاجر متعددة الأقسام، بحسب موقع consumerreportsreview.
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