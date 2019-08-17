بالصور: أصحاب المشاريع الاجتماعية يشاركون بورشة عمل تمهيداً لطرح مشاريعهم أمام لجنة التحكيم

عقدت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" اليوم ورشة عمل تحضيرية للفرق المتأهلة في برنامج الحاضنة الاجتماعية لتدريبهم على المبادئ الأساسية المطلوبة لطرح مشاريعهم الاجتماعية بنجاح أمام لجنة التحكيم وبأسلوب مهني ومحترف.

تعقد هذه الورشة لمساعدة الفرق المشاركة على تقديم مشاريعهم المقترحة بشكل رسمي أمام لجنة التحكيم في نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم تصفية الفرق المرشحة في برنامج الحاضنة الاجتماعية والبالغ عددها 25 فريقاً إلى 10 فرق نهائية.

تعتبر حاضنة معاً الاجتماعية، أول برنامج تطلقه الهيئة بشكل رسمي يركز على تنمية المشاريع الاجتماعية. وتعمل اليوم جميع الفرق المشاركة على توفير حلول اجتماعية مستدامة تسهم في تحسين نمط حياة أصحاب الهمم في العاصمة أبوظبي.

وقد أعلنت هيئة "معاً" أنها سوف تستثمر في البرنامج أكثر من 4.4 مليون درهم لتستفيد منها الفرق الـعشرة المرشحة للمرحلة النهائية، وذلك من أجل تغطية نفقات مشاريع المشاركين كتوفير التوجيه ومساحات العمل والخبرات وتسهيل فرصة التعامل مع المستثمرين.