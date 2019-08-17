كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تمنع الحرائق خلال الصيف في الإمارات؟

مع درجة حرارة تصل إلى 50 درجة، كثفت إدارة الدفاع المدني في أبو ظبي جهودها لرفع الوعي حول طرق منع الحرائق في المنازل وأماكن العمل.

وسعيا وراء التعاون العام، حثت الدائرة السكان على اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة لتجنب وقوع الحرائق.

وحدثت معظم الحرائق بسبب خلل في المعدات الكهربائية في المنازل والمكاتب.

وشدد القسم على عدم زيادة الأحمال على مآخذ الطاقة، فهذا هو الخطر الشائع الموجود في معظم المنازل والمساحات المكتبية حيث لا يوجد الكثير من مآخذ الطاقة، ويمكن أن يؤدي التحميل الزائد للدوائر الكهربائية إلى نشوب حريق.

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وحذر القسم أيضًا من ترك مراوح العادم تعمل لفترات طويلة.

وأجرت الإدارة بانتظام حملات توعية عامة للحد من حوادث الحريق خلال موسم الصيف.

وتعمل مراكز الدفاع المدني على مدار الساعة وهي مستعدة للتدخل خلال أي حالة طوارئ. ولاحظت الإدارة أنه لم تقع حوادث كبيرة خلال عطلة عيد الأضحى، بحسب موقع menafn.