تكريم منتسبة متميزة بشرطة أبوظبي

أبوظبي(الاتحاد) كرّم العميد سهيل سعيد الخييلي، مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، المهندسة سالي عادل العطار من منتسبات شرطة أبوظبي، تقديراً لجهودها وإسهاماتها المتميزة في مجال تطوير وتحسين العمل الشرطي.

وجاء التكريم في إطار منظومة الحفز الوظيفي، تقديراً للجهود المخلصة التي يقدمها العاملون والمتعاونون لتحسين وتطوير العمل الشرطي.

ومن جانبها، أعربت المهندسة سالي عادل عن بالغ تقديرها لشرطة أبوظبي على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدة أن التكريم يحفز على العطاء والتعاون.

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