مطار أبوظبي الدولي يحتفي بذكرى استقلال باكستان والهند

أبوظبي (الاتحاد) نظمت مطارات أبوظبي استقبالاً مميزاً للمسافرين القادمين من باكستان والهند عبر مطار أبوظبي الدولي، احتفالاً بذكرى استقلال الدولتين في يومي 14 و15 أغسطس الجاري على التوالي.

وتمثلت المظاهر الاحتفالية في مطار أبوظبي الدولي بالزينة التي تحمل ألوان الأعلام الوطنية للدولتين، والترحيب بالقادمين بتقديم الشاي التقليدي «الكرك»، إلى جانب توزيع أعلام باكستان على المسافرين القادمين عبر مطار أبوظبي يوم 14 أغسطس، إحياءً لذكرى استقلال دولتهم، فيما قدمت فرق الموسيقى الباكستانية التقليدية مقطوعات موسيقية حيّة للترحيب بزوار أبوظبي. كما حظي الزوار القادمون من الهند يوم 15 أغسطس، عند وصولهم لمطار أبوظبي الدولي بترحيبٍ مميز مع توزيع الأعلام الوطنية الهندية، وتقديم شاي الكرك التقليدي وعقود الزهور التي تشتهر بها الهند.

وتصنف باكستان والهند في مقدمة وجهات السفر المشغلة من مطار أبوظبي الدولي، بإجمالي 27 وجهة تصل إليها خطوط الطيران من مطار أبوظبي إلى كلا الدولتين، حيث شكل مسافرو باكستان والهند نسبة كبيرة من إجمالي حركة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي لعام 2018.

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