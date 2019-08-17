غداً استقبال طلبات الترشح لـ«الوطني»

أبوظبي (وام)

تبدأ غداً مرحلة استقبال طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي التي تستمر حتى الخميس المقبل، وذلك من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، حيث حددت اللجنة الوطنية للانتخابات تسعة مراكز لتسجيل المرشحين تم توزيعها في جميع مناطق الدولة.

في إمارة أبوظبي سيتم استقبال طلبات الترشح في كل من مقر لجنة الإمارة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الطابق 2، وفي العين في قاعة رئيس مجلس الإدارة، استاد هزاع بن زايد، وفي الظفرة مجلس مدينة زايد.

وفي إمارة دبي تم تحديد قاعة حتا «سي ودي» في مركز دبي التجاري العالمي، وفي إمارة الشارقة سيتم قبول طلبات المرشحين في قاعة رقم 1 بمبنى المجلس الاستشاري للإمارة، وفي إمارة عجمان سيتم استقبال الطلبات في قاعة الشيخ حميد في «متحف عجمان»، في حين سيتم استقبال الطلبات في إمارة أم القيوين في مركز التنمية الاجتماعية بأم القيوين، وفي إمارة رأس الخيمة سيتم تسلم الطلبات في القاعة الكبرى بالمركز الثقافي في إمارة رأس الخيمة، وفي إمارة الفجيرة سيتم تسلم الطلبات في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة الطابق الثامن.

وتوفر اللجنة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني جميع الاستمارات المتعلقة بتسجيل المرشحين، حيث يستطيع أي راغب في الترشح أن يحصل على الاستمارات واصطحابها إلى مركز التسجيل، بالإضافة إلى صورتين شخصيتين حديثتين.

وأكدت اللجنة أنه يجب على الراغبين بالترشح تقديم طلبات الترشح خلال الفترة من يوم غدٍ وحتى الخميس المقبل، على أن يتم تقديم طلب الترشح بوساطة طالب الترشح نفسه أو بوساطة وكيل، وأن يتم تقديم طلب الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح.

وأوضحت اللجنة أن الوثائق المطلوبة لإتمام عملية الترشح هي بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وخلاصة القيد، وشهادة بحث الحالة الجنائية موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بعملية التسجيل.

وبينت اللجنة أن على الموظف العام «الاتحادي والمحلي» الراغب بالتقدم بطلب للترشح من الموظفين العموميين تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من عمله من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية ‏03/‏‏09/‏‏2019م، وحتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات ‏05/‏‏10/‏‏2019م‏، فيما يجب على طالب الترشح من ذوي الصفة العسكرية تقديم شهادة تفيد موافقة جهة عمله على منحه إجازة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية ‏03/‏‏09/‏‏2019م‏ وحتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات ‏05/‏‏10/‏‏2019م‏.

أما بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية فيجب على طالب الترشح تقديم شهادة تثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح، وفيما يتعلق بأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحالي، فيعتبر طالب الترشح من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحاليين متوقفاً عن أداء مهام عضويته من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية ‏03/‏‏09/‏‏2019م.

وأكدت اللجنة أن على الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أن تتوافر فيهم مجموعة من الشروط وهي أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية ـ ‏أي أن يكون من مواليد يوم 04 أكتوبر عام 1994 وما قبله ـ وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، ومحمود السيرة، وحسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.