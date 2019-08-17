رئيس لجنة أبوظبي: فرق عمل تقدم الخدمات للمرشحين

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكد سيف علي القبيسي، المدير التنفيذي لإدارة شؤون المواطنين في ديوان ولي العهد، رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة انتهت من تخصيص فرق عمل لتقديم الخدمات للمرشحين، حيث يتم تسخير كافة الجهود والطاقات لإنجاح الحدث الانتخابي وإتمام إجراءات التسجيل في فترة زمنية وجيزة، عبر العمل على وضع خطط تنفيذية بناء على توجيهات اللجنة الوطنية للانتخابات ممثلة بلجنة إدارة الانتخابات لكل مرحلة من مراحل الانتخاب والتي تأتي بهدف التسهيل على المرشحين والناخبين.

وأضاف في تصريح لـ «الاتحاد»: اكتملت استعدادات اللجنة وجاهزية مراكز تسجيل المرشحين لاستقبالهم، بدءاً من الغد وحتى 22 من أغسطس الجاري، حيث تم العمل على توفير كافة المتطلبات في مراكز التسجيل بالإمارة، وتشمل مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومجلس مدينة زايد في الظفرة، واستاد هزاع بن زايد في العين، كما شهد الشهر الماضي فتح مركز مقر لجنة أبوظبي الرئيس بهدف تلقي الاستفسارات حول آلية الاستحقاق الانتخابي.

تجسيد لنهج الشورى

وأشار إلى أن الانتخابات المقبلة تمثل تجسيداً لنهج الشورى الذي أرساه الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسخه برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف تفعيل دور المجلس وتعزيز دوره في نقل آراء وتطلعات المواطنين باعتباره سلطة مرشدة ومساندة وداعمة للسلطة التنفيذية، كما تمثل الدورة المقبلة من المجلس الوطني الاتحادي دورة استثنائية، نظراً لدخول قرار رفع نسبة مقاعد المرأة إلى 50% حيز التنفيذ.

وبين أن عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في أبوظبي يبلغ 101 ألف و549 مواطناً من مختلف الشرائح العمرية، حيث يبلغ عدد أعضاء الهيئة الذكور 49 ألفاً و79 ناخباً بنسبة 48.33%، بينما يصل عدد الناخبات الإناث إلى 52 ألفاً و470 امرأة بنسبة تصل إلى 51.67 % من إجمالي أعضاء الهيئة الانتخابية، كما يبلغ عدد كبار المواطنين في الهيئة الانتخابية 10 آلاف و313 مواطناً، أما عدد المواطنين للفئة العمرية بين 21 و40 عاماً فوصل إلى 60 ألفاً و310 مواطنين، كما يبلغ إجمالي الهيئة الانتخابية للفئة العمرية بين 40 و60 عاماً نحو 31 ألف عضو.

وأوضح أن الهيئة الانتخابية شهدت تنوعاً في المؤهلات العلمية، حيث يحمل 22 ألفاً و427 مواطناً بنسبة 22.08% شهادة البكالوريوس وأعلى، بينما يبلغ عدد المواطنين من حملة شهادة الثانوية العامة والدبلوم نحو 45 ألف مواطن بنسبة 44.60%، بينما يصل عدد أعضاء الهيئة من حملة الشهادات دون الثانوية العامة إلى نحو 29 ألف عضو بنسبة إجمالية تصل إلى 28.80 %. مبيناً أن العدد الإجمالي للهيئة الانتخابية في إمارة أبوظبي شهد زيادة تقدر بنحو 11 ألف ناخب بالمقارنة مع عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في الانتخابات الماضية عام 2015.

خدمات متخصصة

وفرت لجنة إمارة أبوظبي، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية مجموعة من الخدمات، حيث تم تخصيص مكتب لاستخراج شهادة بحث الحالة الجنائية خلال 15 دقيقة للمرشحين، كما تم تخصيص موظف للمساعدة في إصدار بطاقة الدرهم الإلكتروني لسداد رسوم التسجيل والبالغة 1000 درهم والتي يمكن دفعها أيضاً عبر بطاقة الائتمان، كما تقدم اللجنة نسخة من التعليمات التنفيذية المعتمدة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة ونسخة أخرى من الدليل الإرشادي للناخب والمرشح بهدف التعريف بمراحل الاستحقاق الانتخابي والفترة الزمنية المحددة لكل مرحلة، إضافة إلى تجهيز قاعة مخصصة لانتظار المرشحين خلال فترة وصولهم إلى مقر مركز التسجيل وحتى البدء في إجراءات التسجيل والتي ستتم عبر موظفين متخصصين تم تأهيلهم على النظام الإلكتروني الخاص بإدراج بيانات المرشحين.