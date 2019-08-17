مطار رأس الخيمة يستقبل الفوج الأخير من الحجاج

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

استقبل مطار رأس الخيمة الدولي، مساء أمس، الفوج الأخير من حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تأديتهم مناسك الحج بكل سهولة ويسر.

وبلغ عدد القادمين أمس 120 حاجاً وحاجة، وذلك على متن طيران العربية في تمام الساعة السابعة والربع، حيث حرصت سلطات مطار رأس الخيمة الدولي على سرعة إنجاز وتيسير إجراءات الدخول للحجاج العائدين.

وأشاد حجاج التقتهم «الاتحاد» بالرعاية والاهتمام المقدمين للبعثة الرسمية لحجاج الدولة، وذلك للتسهيل عليهم في تأدية مختلف مناسك الحج بأريحية تامة، كما أشادوا بالجهود المقدمة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية التي ساهمت في توفير سبل الراحة خلال هذا الموسم.

وأعرب الحاج علي الشحي عن سعادته بتأدية فريضة الحج هذا العام، والتي تمكن فيها بفضل التسهيلات والتيسير من تأدية المناسك في مختلف الأماكن المقدسة على الرغم من الازدحام في أعداد الحجاج الذين قدموا من مختلف بقاع الأرض، مؤكداً أن هذا يدل على الإمكانيات المختلفة والمتميزة التي وفرتها السلطات والأجهزة المختصة بالمملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج وضيوف الرحمن.

وأشاد بحفاوة الاستقبال المقدمة من قبل الجهات المختلفة في مطار رأس الخيمة الدولي والإجراءات المتميزة لسرعة إنجاز دخول حجاج الدولة.

من جهته، تقدم الحاج سيف المزروعي بجزيل الشكر لله تعالى أن وفقه في تأديته مناسك الحج بعيداً عن أي عراقيل تذكر، مرجعاً ما لاقاه من تسهيلات وتيسيرات إلى الجهود المبذولة والموجهة من قبل القائمين على رعاية البعثة الرسمية للدولة والقائمين بشؤون الحجيج في المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي ساهمت في تقليل الجهد والتعب على حجاج بيت الله الحرام، والتي كانت معهم خطوة بخطوة وفي مختلف المواقع المقدسة وكافة المناسك، ما مكنهم من من تأدية أركان الحج بيسر ومن دون عناء كبير.

إلى ذلك، أشاد الحاج إبراهيم العمر بالخدمات المتنوعة المقدمة من الحملات الرسمية للدولة والمسؤولة عن احتياجات الحجاج في مختلف المواقع المقدسة والتي جاءت بالتنسيق والتعاون مع القائمين بأمور الحجيج، وبالجهود الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن في شتى أماكن المناسك، منذ وصولهم عبر جميع المنافذ وحتى انتهاء مناسك الحج.