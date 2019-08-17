أول صالون «متنقل» للأطفال بدبي

آمنة الكتبي (دبي) أكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، مديرة إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، أن البلدية اعتمدت أول صالون متنقل للأطفال، وذلك ضمن مبادرات بلدية دبي لإسعاد المواطنين والمقيمين بالإمارة من خلال إتاحة الفرصة للأسر بتقديم خدمة حلاقة الشعر لأطفالهم في مناطق سكنهم.

وأفادت بأن هذه الصالونات تخضع للرقابة من قبل البلدية عبر تطبيق الضوابط والشروط كافة المتعلقة بالصحة والسلامة أسوة لما يتم ببقية الصالونات ومراكز التجميل في الإمارة، حيث يتم التأكد من اتباع شروط النظافة والإضاءة والتهوية، وضرورة وجود مصدر ماء، فضلاً عن توافر الأثاث الملائم للأطفال، والالتزام بضوابط تنظيف وتعقيم الأدوات المستخدمة في قص الشعر، إضافة لالتزام العاملين بمعايير النظافة الشخصية، وحصولهم على بطاقة الصحة المهنية.

وتابعت: «كما يتم التأكد من مطابقة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية المستخدمة في هذه الصالونات للمواصفات والمعايير، إضافة لضرورة تسجيلها في نظام «منتجي» المعتمد لدى بلدية دبي.

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