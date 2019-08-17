تطوير 27 كيلو متراً من شوارع الفجيرة

السيد حسن (الفجيرة)

انتهت دائرة الأشغال والزراعة في حكومة الفجيرة من إعادة تأهيل وتطوير عدد من الشوارع الداخلية في مدينة الفجيرة وضواحيها، والتي يصل طولها إلى 27 كيلو متراً، بحسب سالم المكسح مدير عام الدائرة.

وأكد المكسح أن حكومة الفجيرة والجهات الاتحادية المعنية يتعاونون جميعاً من أجل خلق بنية تحتية قوية في الفجيرة وبقية الإمارات، مشيداً بالدور الحيوي والقوي الذي تقوم به لجنة مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، لتطوير المناطق، وما تقوم به وزارة تطوير البنية التحتية من مشاريع من ميزانياتها الخاصة والأخرى التابعة للمبادرات.

وقال مدير دائرة الأشغال في حكومة الفجيرة: «انتهت الدائرة قبل شهرين من إنجاز شارع المطار، ويبدأ من دوار النجيمات بمحاذاة مطار الفجيرة حتى دوار الصقر ويمتد في عمق حي المريشيد، وتم تنفيذ هذا الطريق وفق مقاييس عالمية في وضع الإشارات المرورية على الطريق ذاته وإقامة إشارة ضوئية عند هايبر ماركت اللولو. وهذا الطريق أحدث نقلة نوعية في نقل الحركة من على شارع حمد بن عبدالله إلى خارج الشارع وعمق المدينة.

وأضاف أن الدائرة أنجزت خلال عامي 2018/‏‏ 2019 العديد من المشاريع ذات الصلة بالطرق الداخلية، حيث تحرص دائرة الأشغال والزراعة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتلبية احتياجات المواطنين على حدٍ سواء في المدينة أو المناطق البعيدة.

وقال المكسح، انتهينا من إعادة تأهيل وتطوير ما يساوي 27 كيلو مترا في ضدنا ومربح والشرية والمريشيد، وجميعها شوارع إعادة تأهيل وتطوير من جديد، وتشمل 9 كيلو مترات في ضدنا، و10 في مربح و4 في الشرية و4 في المريشيد.

ولفت المكسح إلى أن الدائرة أنهت العمل في عدد من مشاريع الطرق في وقت سابق، كما هو الحال في طرق المضب وشوارع فهم والمنتزه، وكذلك الأمر في مناطق وادي السدر والسيجي والحنية.

وأكد المكسح، أن هناك مشروعاً متكاملاً تقوم بتنفيذه وزارة تطوير البنية التحتية، وبدعم كبير من لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لتطوير المناطق، وهذا المشروع يخص إعادة تطوير وتأهيل شوارع ما يزيد عن 40 منطقة وحي في إمارة الفجيرة، وتم إنجاز العديد من الطرق في هذا المشروع الحيوي، وجار تنفيذ المتبقي منه تباعاً، وفق حالة الطرق ومدى الاحتياج الملح لسكان المنطقة لهذا الشارع.

وأشار المكسح أن كل الطرق الداخلية في مناطق وضواحي الفجيرة سيتم تعبيدها وتطويرها وتحديثها بما يتفق مع نهضة الإمارة والتقدم الحاصل بالدولة، ولكن سيتم هذا بالتدريج، وبحسب المخطط الموضوع من لجنة المبادرات والوزارة.