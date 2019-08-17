شرطة دبي تؤهل 36 «مدير أمن طيران»

دبي(الاتحاد)

قال اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي، ومدير عام مركز دبي لأمن الطيران المدني لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، إن مركز دبي لأمن الطيران المدني أهّل خلال عامين 36 مديراً في مجال أمن الطيران من مختلف دول العالم، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وجامعة كونكورديا بكندا، ليتمكنوا بذلك من إدارة أي أمن طيران في العالم، وفقاً للترخيص الدولي المعتمد.

وأكد أن شرطة دبي حريصة على تطوير قدرات موظفيها والعاملين في قطاع أمن الطيران المدني في دول العالم بالشكل الذي يواكب متطلبات العصر ومتغيراته السريعة، وأن يكون الموظفون على إلمام كامل بالقوانين والاتفاقيات الدولية في مجال أمن الطيران، بما يتواءم مع المكانة والسمعة الريادية التي يحظى بها مطار دبي الدولي وأمن المطارات المعني بتنفيذ الإجراءات الأمنية والإشراف عليها.

وقال إن مركز دبي لأمن الطيران المدني، المركز الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، يحتل مكانة رائدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وقد ساهم بشكل كبير في منظومة التدريب لهذا القطاع، وقام بجهود كبيرة في تدريب موظفي أمن المطارات من داخل الدولة، ومن دول المنطقة.