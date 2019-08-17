تخريج 48 منتسباً بـ «شرطة أبوظبي»

أبوظبي(الاتحاد) احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج 4 دورات متخصصة لمعهد تدريب أمن المنافذ، بمشاركة 48 منتسباً من إدارة أمن شرطة مطار أبوظبي، والهيئة العامة للمنافذ والحدود والمناطق الحرة. وأكد العقيد سالم سعيد العامري، نائب مدير مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات للشؤون الإدارية في قطاع شؤون الأمن والمنافذ حرص شرطة أبوظبي على رفع كفاءة منتسبيها وتأهيلهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في العديد من المجالات الشرطية والأمنية لمواكبة التطور الذي تشهده مختلف الإدارات، مواصلة لتحقيق أهداف ورؤية شرطة أبوظبي.

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