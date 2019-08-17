الشارقة(الاتحاد) بحثت شرطة الشارقة مع وفد من إدارة مسرح الجريمة الاتحادية، دعم آليات العمل ذات الاهتمام المشترك في خدمة الارتقاء بالأداء، وتحقيق أفضل النتائج في مجال الأدلة والآثار المادية، وفق أفضل الممارسات، حيث استقبل العقيد.م.عادل أحمد المازمي – رئيس قسم المختبر الجنائي بشرطة الشارقة، وفداً من إدارة مسرح الجريمة الاتحادية ضم كلاً من النقيب راشد راشد الصريدي – رئيس قسم التنسيق والدعم للتشكيلات الإقليمية والنقيب سلمان علي البلوشي – مدير فرع الجرائم الكبرى. وقام الوفد بجولة على مختلف الفروع والوحدات الفنية بالقسم للوقوف على التجارب والممارسات في المجالات الفنية التخصصية بمواقعها الميدانية، تلقى الوفد خلالها شرحاً وافياً حول الأساليب والمعدات العلمية الحديثة في رفع وتحريز الآثار المتحصل عليها في أرض الحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الشارقة تتعاون و«مسرح الجريمة الاتحادية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.