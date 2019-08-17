150 مستفيداً من محاضرة التوعية بمخاطر المخدرات

دبي(الاتحاد) نظم فريق عمل مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، مُحاضرة توعية لسائقي الشاحنات عنوانها «مخاطر المخدرات على سلوك السائقين»، تمحورت حول مخاطر المخدرات وأثر تناولها على الفرد بشكل عام وعلى سائقي الشاحنات بوجه خاص، نظراً للمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم، لاسيما مع حمولة مركباتهم التي تزن آلاف الأطنان، وتستدعي منهم التركيز التام والالتزام باشتراطات السلامة.

شارك في المحاضرة 150 سائقاً من مختلف الجنسيات إضافة إلى العاملين بإحدى شركات المقاولات والنقل العام بجبل علي.

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