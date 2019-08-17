«سقيا الإمارات» تبحث التعاون مع قنصلية سنغافورة

دبي (وام)

بحثت مؤسسة «سقيا الإمارات» مع قنصلية سنغافورة في الدولة، سبل التعاون المشتركة بينها ومؤسسات سنغافورة في مجال المياه والابتكار، مستعرضة جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه الهادفة لتشجيع المؤسسات البحثية والأفراد لإيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتصدّي لمشكلة شُح مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية، وتتولّى الإشراف عليها «سقيا الإمارات»، تحت مظلة مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وأكد سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات» خلال استقباله لو بيت تشين القنصل العام لجمهورية سنغافورة في دبي حرص مؤسسة «سقيا الإمارات» على توفير المياه الصالحة للشرب باستخدام أفضل الحلول المبتكرة إلى المناطق الفقيرة والنائية في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال إجراء البحوث والدراسات لتطوير حلول تقنية مبتكرة ومستدامة لمساعدة الملايين ممن يعانون ندرة وتلوث مياه الشرب حول العالم.

وأوضح أن عدد المستفيدين من مشروعات سقيا الإمارات حتى نهاية 2018 بلغ أكثر من تسعة ملايين شخص في 34 دولة حول العالم.

وقال إن «سقيا الإمارات» تواصل جهودها في العمل الإنساني وتنفيذ أحد أهم أهداف مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ألا وهو مكافحة الفقر والأمراض من خلال توفير المياه الصالحة للشرب لمن هم بأمس الحاجة إليها في مختلف أنحاء من العالم.

وتهدف مؤسسة سُقيا الإمارات إلى الإسهام في إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة لمشكلة شح المياه وتلوثها حول العالم من خلال البحوث والمشاريع التي تستخدم الطاقة الشمسية في توفير المياه النقية فيما تسعى أيضاً من خلال جهود البحوث والتطوير لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة واستكشاف سبل تنقية المياه باستخدام الطاقة الشمسية من أجل الإسهام في تعزيز التنمية المستدامة.

من جهته، أثنى القنصل العام لجمهورية سنغافورة على الجهود التي تبذلها مؤسسة «سقيا الإمارات»، متطلعاً إلى التعاون مع المؤسسة في مشاريع تخدم المجتمعات في مجال توفير المياه الصالحة للشرب.